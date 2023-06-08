Hasan Can Kaya aldığı yanıt karşısında kendini tutamadı! "Hayvan herif..."

EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programı seyirciyi kırıp geçiriyor. Hasan Can Kaya her programıyla ve başarısıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Konuşanlar sezon finalini Kaya'nın yakın arkadaşı şarkıcı Edis konuk oldu. Edis'in sempatik halleri büyük ilgi görürken programda yine komik anlar yaşandı.

EDİS SORDU YANIT ŞOKE ETTİ

Edis konuğa "Eşya olsan burada kimin neyi olmak isterdin?" diye sordu. Seyirci ise "Hasan senin kravatın olmak isterdim" deyince Hasan Can Kaya şaştı kaldı. Komedyen daha sonra ise kendisini tutamayıp "Burada kıllı döşümde" dedi.



Seyirci ise "Boynuna dolanmış" deyince stüdyo kahkahaya boğuldu.

Hasan Can Kaya ise gülerek "Hayvan herif, pislik, şerefsiz kravatı çıkarmak istedim biliyor musun?" dedi.

