Hasan Can Kaya'ya katıldı "Erotik shop'um var" dedi! Diğer konuk kendini tutamayınca...

Hasan Can Kaya Konuşanlar programıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon katılan konuklar cesur söylemleriyle dikkat çekiyor. Anlatılanlar karşısında ise konuk ünlüler bile çok şaşırıyor.

Son olarak Nurgül Yeşilçay anlatılanlarla şok yaşamış ve "Bu program +18 mi?" diye sormuştu.

Konuşanlar yeni fragmanda da yine ilginç anlar yaşandı. Hasan Can Kaya kadın konuğuna ne iş yaptığını sorunca "Seks shop'um var" yanıtını aldı.

"BEN İNANMIYORUM" DEYİNCE...

Komedyen "Ne!" diyerek bir hayli şaşırırken diğer konuklar da fazlasıyla şaşırmış görünüyordu.

Başka bir erkek konuk ise konuya girerek "Bu erotik shoplara inanmıyorum" deyince Hasan Can Kaya kendini tutamadı.



Hasan Can "Erotik shop bir din değil kardeşim" yanıtını verdi. Kaya devam ederek "Bir dükkan alt tarafı inanmıyorum ne demek varsa alıyorsun işte" dedi.