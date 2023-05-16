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Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Mahkemedeki sözleri soğuk duş etkisi yarattı... “Bunu o istedi”

16.05.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Baf şehrinde yaşayan İngiliz 75 yaşındaki David Hunter eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmaya başladı. Eşini boğazını sıkıp burnunu ve ağzını elleriyle kapatarak boğarak öldürdüğünü mahkemede itiraf eden Hunter, eşinin hayatını sonlandırmasını istediğini söyledi. Kanser hastası olan 57 yıllık eşi Janice’in hastalığı nedeniyle büyük acı çektiğini söyleyen Hunter, “Bunu o istedi” sözleriyle kendisini savundu.

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Mahkemedeki sözleri soğuk duş etkisi yarattı... “Bunu o istedi”

75 yaşındaki David Hunter 57 yıllık hayat arkadaşı Janice’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Baf bölge mahkemesinde ifade veren Hunter, kan kanseri tedavi gören eşi Janice’in çektiği acılara dayanamadığı için kendisini öldürmesi adına yalvardığını söyledi. Emekli madenci Hunter, hasta karısını öldürdüğü abı anlatırken mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı.

“İSTEYECEĞİM EN SON ŞEY KARIMI ÖLDÜRMEKTİ”

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Eşinin altı hafta boyunca çektiği acılara dayanamadığı için onu öldürmesi için kendisine yalvardığını anlatan Hunter, “Onu sakinleştirmeyi denedim. Sonun hayatına son vermeyeceğimi söyledim ama bana her gün yalvardı. İsteyeceğim en son şey karımı öldürmekti. Ölmek istemesi onun kararıydı benim değil. Hastalığı için tedavi olmayı reddetti. Bana çok ısrar etti” dedi.

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Karısının engel olunmaz bir şekilde çektiği acılardan dolay ağladığını ifade eden Hunter, “Ona doğru yaklaştım. Ellerimle burnunu ve ağzını kapattım. Bir yandan da boğazını sıktım. Eşimin yüzü gri bir renk aldı. Karıma döndüğümde hala ağlıyordu. O gün yıllar sonra ilk kez ben de ağladım” diye konuştu.

“HAYATIMIZ MÜKEMMELDİ”

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Hunter eşi Janice’i önceden tasarlayarak öldürme suçundan yargılanıyor. Ancak 75 yaşındaki adam ölme isteğinin karısında olduğunu ve eylemi planlamadığı konusunda ısrar etti. Karısının hastalığından önce mükemmel bir hayatları olduğundan söz eden Hunter, “Sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçları vardı. Yaşam kalitesi düşmüştü. Onu çok seviyorum. Her zaman ve daima seveceğim. Hayatımız mükemmeldi” diye konuştu.

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