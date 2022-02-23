Hastalığı nüksetti! Güler ışık sevenlerinden dua istedi

Bir dönem söylediği türkülerle adından söz ettiren ‘Türkülerin kraliçesi’ lakaplı Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı. Bundan birkaç sene önce göğsünde bir sertlik ve ağrı hissederek doktora giden Güler Işık’a göğüs kanseri teşhisi konmuştu. Kötü haberi alan Işık, hastanede yıkılmış ve kendini yerden yere attığını söylemişti.

Kanser teşhisi koyulan ünlü türkücü Güler Işık, Umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördü. Rüyası doğru çıkıp şifa bulan Işık, tesettüre girmişti.

"ÇOK ŞÜKÜR ATLATMIŞTIM"

Uğur Arslan’ın Haber Arası programına katılan Güler Işık, hastalığa yakalanma sürecini, "İlk kez 2015 yılında bu illet hastalığa yakalandım ama çok şükür atlatmıştım. Bir şey yoktu, kontrollerimi yaptırıyordum. Son 1,5 yıldır pandemiden dolayı doğru dürüst kontrollerimi yaptıramadım. Gecikmeli şekilde gittim doktara, biyopsi istediler. O sıralarda zaten göğüs kısmımda bir ağrı sızı hissediyordum.” dedi.

