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Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Emine T. isimli kadın, bağırsak enfeksiyonu sebebiyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için dövdü. Hastane odasında yaşanan şiddet, bir başka bebeğin annesi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin hastane polisine verilmesi sonrasında anne Emine T. gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mehmet ve Emine T. çiftinin 7 aylık erkek bebekleri İ.T., 23 Aralık günü bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Ancak iddiaya göre Emine T. dün hastane odasında bebeği ağladığı gerekçesiyle dakikalarca dövdü.

Hasta bebeğini ağladığı için dövdü

Aynı odada bulunan bir başka hasta bebeğin annesi tarafından uyarılan Emine T., oğlunu dövmeyi sürdürdü.
Bunun üzerine adı açıklanmayan kadın, Emine T.'nin bebeğini dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti.
Ardından da görüntüleri hastane polisine verdi. Hemen başlatılan soruşturma kapsamında Emine T. gözaltına alındı.
Emine T. polis merkezine götürülürken, hastanede tedavisi süren bebeğe bir yakınının refakat ettiği öğrenildi.
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Diyarbakır hastane bebek şiddet dayak anne

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
annedir döverde severde ama hasta bir çocuğa bu yapılmaz Allah yardımcısı olsun bebeğin annesinede akıl sağlığı diliyorum
Annedir döverde severde mi Ulan bebek o bebek dayaktan anlayacak zeka da değil
ellerin kirilir insallah
çocuk ondan alınmalı bu kadının ruhsal sağlığı düzelene kadar çocuk yapması yasaklanmalı
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