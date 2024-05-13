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Hastane randevunuz iptal edilebilir! Yeni dönem bugün başladı: 15 gün boyunca kısıtlama detayına dikkat...

13.05.2024 07:52
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Hastane randevusu alma sisteminde 'onaylı randevu' modeline geçildi. Artık randevu almak isteyen hasta, randevusunu bir gün önceden onaylamak durumunda. Randevular için gereken onay işleminde saat kısıtlamasına gidildi. Bazı gruplar ise uygulamadan muaf tutuldu. Peki yeni sistemde MHRS, mobil uygulama veya ALO 182'den hastane randevusu nasıl alınır, saat kaça kadar randevu alınır? İşte yeni hastane randevu uygulamasının merak edilenleri...

Hastane randevunuz iptal edilebilir! Yeni dönem bugün başladı: 15 gün boyunca kısıtlama detayına dikkat...

Hastanelerde yeni dönem bugün başladı. "Onaylı Randevu" sisteminde randevu alan kişiler bir gün öncesinden onay vermek veya gelemeyeceğini bildirmek durumunda. Randevusunu onayladığı halde gitmeyenler aynı branştan 15 gün boyunca randevu alamayacak.

HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINACAK?

Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.

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RANDEVULARDA YENİ KURAL

Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sistem üzerinden bildirmesi gerekecek. Onay işlemi randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak.

BU KİŞİLERE RANDEVU KISITLAMA UYGULANACAK

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.

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İŞLEM YAPILMAYAN RANDEVU İPTAL

Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

BU GRUPLAR MUAF TUTULDU: HER ZAMAN RANDEVU ALABİLECEKLER

Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

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Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.

Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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