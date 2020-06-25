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Hastanede büyük skandal! 'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 22:19 | Son Güncelleme

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görevli şoför V.Y. ile tartışan şehit kardeşi, durumu ağabeyi Y.A.'ya anlattı. V.Y. ile konuşmaya hastaneye gelen Y.A. arasında da tartışma çıktı. Y.A.'nın "O bir şehit kardeşi, neden böyle yapıyorsunuz?" demesi üzerine "Benim için mi şehit oldu?" cevabını veren V.Y., ardından Y.A.'yı darbetti. Y.A., şoför hakkında şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tedavi olmak için hastaneye gelen şehit kardeşi, henüz bilinmeyen nedenle hastanede şoför olarak çalışan V.Y. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından evine dönen kişi, durumu ağabeyi Y.A.'ya anlattı. Bunun üzerine Y.A. şoför ile konuşmak için hastaneye gitti. İkili arasında da tartışma çıktı.

"BENİM İÇİN Mİ ŞEHİT OLDU? BANA NE?"

Tartışma sırasında Y.A. şoföre kardeşi için, "O bir şehit kardeşi, sizin onu koruyup sahip çıkmanız gerekirken neden böyle yapıyorsunuz?" demesi üzerine, şoför iddiaya göre, "Benim için mi şehit oldu? Bana ne? 20 yıl olmuş şehit olalı" diye karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför V.Y. ve yanındaki bir kişi, Y.A.'yı darbetti.

ŞOFÖR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Olayın ardından Y.A. ve kardeşi hastanede görev yapan V.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılarak, tarafların ifadeleri alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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