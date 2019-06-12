Hastaneden kaçan baba- oğul, kovalamacayla yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobille polisten kaçmak isterken kaza yapıp yaralanan baba- oğul, tedavi gördükleri hastaneden kaçtı. Otomobil kiralayarak, izlerini kaybettirmeye çalışan baba- oğul, ikinci kez polisle girdikleri kovalamaca sonunda yeniden yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen hafta yaşanan olayda Burhan Ş. (45) ile oğlu Batuhan Ş. (20), çaldıkları otomobil ile polisten kaçmak isterken elektrik direğine çarparak, kaza yaptı. Yaralanan baba- oğul, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak ikili, dün öğle saatlerinde hastaneden kaçarak, otomobil kiraladı. Ardından da İnegöl'e gitti.

Burada polis ekiplerince fark edilerek, 'dur' ihtarında bulunulan baba oğul, yeniden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilden inip yaya olarak kaçmak isteyen ikili, kısa sürede yakalandı.

Kovalamaca sırasında düşerek bacağında kırık oluşan Batuhan Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan baba Burhan Ş. ise emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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