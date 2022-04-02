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Hastası tüp mide ameliyatı sonrası ölen doktora 20 taksitle para cezası

02.04.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018'de olduğu tüp mide ameliyatından 22 gün sonra hayatını kaybeden 61 yaşındaki Emine Fidan'ın eşi Abdurrahman Fidan'ın açtığı davada doktor M.Y., 'taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 36 bin 450 lira para cezasına çevrilip, 20 taksitle ödenmesine karar verildi. Mahkeme kararı sonrası eşinin mezarını ziyaret eden Fidan, fotoğrafıyla teselli bulduğunu söyledi.

Hastası tüp mide ameliyatı sonrası ölen doktora 20 taksitle para cezası

Afyonkarahisar’da aşırı kilolarından rahatsız olan ve kilo verip hacca gitmek isteyen, evli ve 3 çocuk annesi Emine Fidan, 27 Ocak 2018'de, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı Dr. M.Y.'ye başvurdu. 140 kilo olan Emine Fidan’a, 5 Şubat'ta M.Y. tarafından tüp mide ameliyatı yapıldı. Hastanede tedaviye alınan Fidan, sağlık durumu ağırlaşınca ailesinin talebi üzerine, 19 Şubat'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun ödem topladığı belirlenen Fidan, 2 kez ameliyata alındı. Fidan, yapılan tüm müdahalelere rağmen 27 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

36 BİN 450 LİRA CEZAYA 20 TAKSİT

Eşinin doktor ihmali ve yanlış tedavi nedeniyle yaşamını yitirdiğini düşünen Abdurrahman Fidan'ın talebi üzerine Afyonkarahisar Valiliği'nden doktor M.Y. hakkında soruşturma açılmasına izin verildi. Bunun üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Emine Fidan'ın otopsi sonucu da Adli Tıp Kurumu tarafından 14 ay sonra savcılığa gönderildi. Afyonkarahisar 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında doktor M.Y.'nin yargılanmasına 2020 yılında başlandı.

Mahkeme heyeti, 8 Mart Salı günü görülen 7'nci duruşmada, doktor M.Y. hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Heyet, M.Y.'nin duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezasını 3 yıl 4 aya indirip, para cezasına dönüştürdü. Doktor M.Y.'ye günlüğü 30 liradan, 1215 gün hesaplanarak 36 bin 450 lira ceza verildi. Kararda doktor M.Y.'nin sosyal ekonomik durumu göz önüne alınarak 20 taksitte ödemesine hükmedildi.

'BİZDEN SONRAKİLER ZARAR GÖRMESİN'

Eşi Emine Fidan'ın doktor hatasından öldüğüne inandığı için hukuk mücadelesi başlattığını kaydeden Abdurrahman Fidan, "Bu hukuk mücadelesi 4 yıldan fazla sürdü. Türk adaletine güveniyordum, genel cerrahi doktoru M.Y.'ye 4 yıl hapis verildi. İyi halden dolayı 3 yıl 4 aya düşürüldü ve paraya çevrildi. Bundan dolayı bizden sonraki insanların zarar görmemesi ve insanların hayatlarına mal olmaması açısından hukuk mücadelesini sürdürdüm. Benim gidenim gelmez ama nur içinde yatsın. Türk adaleti sayesinde doktor da gereken cezaya çarptırıldığından dolayı huzurluyum" dedi.

Eşini kaybettikten hayatındaki değişikliklerden bahseden Fidan, "Hayatımı evimde tek başıma sürdürüyorum. Bütün ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyorum. Çocuklarım yanıma gelip gidiyor. Yalnızlık çok zor. Eşimin kabrini ayda en az 2-3 kez ziyarete geliyorum. Tek başıma evime sokulup vaktimi geçiriyorum. Eşimden sonra hacca gittim" diye konuştu.

Mahkeme kararı sonrası eşinin mezarını ziyaret eden Fidan, fotoğrafıyla teselli bulduğunu söyledi.

(DHA)

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Afyonkarahisar
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