Hatasız ilerlemenizi sağlayan, makyaj yaparken işleri kolaylaştıran yardımcılar

Her yere bulaşan rimeller, yamuk yumuk eyelinerlar, birbirine giren kirpikler ve daha birçok sorun… Hepsi kabus gibi değil mi? Ayna karşısında çılgına döndüğünüz anlar gözünüzde canlanmadan biz sizi rahatlatalım. Hızlı ve hatasız makyaj yapmanızı sağlayacak birkaç ürünle makyaj yapmayı keyifli hale getirebilirsiniz. İşinize yarayacak pratik ürünlerle tanışmanın vakti geldi.

1. Kusursuz bir eyeliner artık hayal değil!

“Makyaj yaparken en çok neyde zorlanıyorsunuz?” diye sorsak herhalde birçoğunuzun cevabı eyeliner çekmek olur. Ah o yamuk, dalgalı ve fazla kalın olan eyelinerlar… Hangimizi saatlerce uğraştırmadı ki? Çok çile çeksek de iyi bir göz makyajının olmazsa olmazı olan eyelinerdan vazgeçemiyoruz. Endişelenmeyin, eyelinera küsmenize gerek yok; cesur ve çarpıcı bakışlara yalnızca 1 dakikada ulaşmanız mümkün. Bestliner Eyeliner Çekme Aparatı, eyeliner çizginizi sizin için belirliyor. 5 farklı eyeliner modeliyle istediğiniz kalınlık ve uzunlukta eyelinerı kolayca çekebilirsiniz.

2. Kaşlara eşitlik, bakışlara netlik kazandıralım

Yüze netlik kazandıran kaşların görünümü çok önemli. Ne yazık ki tıpkı eyelinerda olduğu gibi bu konuda da eşitsizlik sorunuyla başımız dertte. Kaş doldururken meydana gelen kalınlık farkları ve şekil bozuklukları dakikalarca bizi uğraştırıyor. Bu konuda da imdadımıza pratik aparatlar yetişiyor. Kaşlarını boyarken düzgün şekil vermek isteyenler Takıştır Kaş Şablonuna bir göz atmalı. 3 farklı şekilde kaş şablonu bulunan ürünle kaşlarınıza kolayca şekil verebilirsiniz. Kalınlık ve şekil olarak birbirlerine eşitleyebileceğiniz kaşlarınızla net bir ifade oluşturmanız çok kolay.

3. Makyaj çantasının demirbaşı: Beauty blender

Dağılmayan fondötenler, yüzdeki ton eşitsizlikleri ve sert geçişli allıklar… Hepsi bir anda tarihe karıştı, farkında mısınız? Nedeni makyajda devrim yaratan beauty blenderın icadı. Makyaj çantalarına bir kahraman gibi giren makyaj süngerleri sayesinde artık herkes birer profesyonel. Makyaj süngerleriyle yüze fondöten uygulamak, kontür ve allık sürmek makyaj yapmanın en kolay işleri haline geldi. Eğer hala bir beauty blendera sahip değilseniz Golden Rose Blendig Sponge’u alarak işe başlayın. Kusursuz makyajların miramı olan bu beauty blender, cilde dost yapıda üretildi.

4. Bu önerimiz rimel aşıklarına

Rimel sürmek, makyajın olmazsa olmazı. Aramızda makyaj yapmaya üşense bile dışarı çıkarken rimelini asla eksik etmeyenler var. Her güzelin bir kusuru var tabii, sürerken bizi şekilden şekle sokan rimel, aynı zamanda makyajı mahvedebilen bir ürün. Kaç kere göz kapağına bulaşan rimeller yüzünden farınızdan oldunuz, kim bilir? Makyajını bozma korkusu yaşayan rimel aşıkları, önerdiğimiz aparata bayılacaksınız! Işıklı rimel sürme aparatları sayesinde rimelinizi dilediğiniz kadar bastırarak sürebilir, dolgun ve uzun kirpikler elde edebilirsiniz. Üstelik ışığı sayesinde kirpikleriniz üzerinde detaylı çalışmanız da mümkün.

5. Makyaj fırçaları arasındaki gizli kahraman: Fan fırçası

Her kadının makyaj fırçası vardır. Birbirinden farklı şekillere sahip fırçaların her biri farklı bir uygulama için kullanılır. Aralarında öyle bir fırça var ki dokunuşuyla makyajınızı kusursuzlaştırıyor. Çoğumuzun alışık olmadığı o ürün fan fırçası. Yelpaze şeklini andıran bu fırçalarla kusursuz kontürler yapabilir, highlighterınızı doğal bir görüntüye kavuşturabilir, yüzü fazla pudradan arındırabilirsiniz. On parmağında on marifet olan, doğal makyajların gizli kahramanı bu fırça, her makyaj çantasında olmalı. Bu konuda Nascita Pro Plus Fan Fırçası size yardımcı olacaktır.

6. İnatçı kirpikleri dize getirebileceğiniz ürün burada

Hepimiz kıvrımlı kirpiklere hayran olsak da bunu başarmak hiç de kolay değil. Üst üste sürülen rimeller, korka korka kullandığımız kirpik makasları ve daha birçok yöntemin sonu hüsranla bitiyor. O inatçı kirpikler için birçok kişinin bilmediği bir çözüm var. Hazır olun, saçlarda olduğu gibi kirpiklerde de ısıdan yararlanacağız. Remington Reveal Aufheizbare Kirpik Maşası ile tanışın. Pille çalışan bu kirpik maşası dimdik duran kirpikleri bile dize getiriyor. Bu aletle taradığınız kirpikler kısa sürede alımlı bir görünüme kavuşuyor. Üstelik bu maşayla topaklanan rimelleri de temizlemek mümkün.

7. Az ürünle çok iş yapan makyaj süngeri: Silisponge

Makyaj ürünlerimiz bizim için çok değerli. Özellikle bir damlasına bile kıyamayacağımız fondötenlere gözümüz gibi bakıyoruz. Gel gör ki bazı makyaj süngeri ve fırçalar gözümüzden sakındığımız pahalı makyaj ürünlerini adeta sömürüyor. Daha fazla ürünü israf etmeden Flormar Silikon Süngerle tasarrufa başlayın. Silisponge adı da verilen bu sünger, makyaj ürünlerini emmiyor ve böylece az ürünle çok iş yapıyor. Makyaj ürününüzün her bir damlasını kullanmanızı sağlayan süngeri temizlemek de oldukça basit. Biraz suya tutmak, hatta silmek bile yeterli.

8. Farınızı kusursuzlaştıran son dokunuşu bu fırçayla yapın

Far sürmeyi seven her kadının klasik bir far fırçası elbette ki vardır. Çoğu kişi yalnızca tek fırça kullanmak gibi bir hata yapar. Tek fırçayla uygulanan far, karışmadığı için sınırlarını belli ederek kötü bir görüntü oluşturur. Bu durumdan kurtulmak için kusursuz farın ve somekey eye makyajının baş tacı karıştırma fırçalarını sahneye alalım. Flormar karıştırma fırçası bu işin hakkını veren nadir fırçalardan. Şekil olarak klasik far fırçasına benzemesi sizi yanıltmasın. Daha uzun ve yumuşak tüylere sahip bu fırçanın amacı, göz kapağınıza sürdüğünüz farklı farları karıştırmak. Uygulama sonrası ortaya çıkan renk geçişine hayran kalmamak imkansız.

9. Yapıştırıcılı takma kirpik sevmeyenler buraya

Bazı özel günlerde, daha etkili bir görünüm için takma kirpik kullanmak zorunda kalıyoruz. Takma kirpik yapıştırıcıları hem kirpiklerimize zarar veriyor hem de canımızı yakabiliyor. Buna daha fazla katlanmanıza gerek yok. Mıknatıslı kirpiklerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Yapıştırıcı olmadan kullanılan kirpikler fark edilmeyecek kadar küçük boyuttaki mıknatıslara sahip. Pratik kullanımın keyfini sürebileceğiniz mıknatıslı kirpiklerle hayal ettiğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. Küçük parçalar halinde olan kirpikleri istediğiniz miktarda kullanarak doğal bir görünüm yaratmak da sizin elinizde.

10. Makyaja bir profesyonel gibi hazırlanın



Makyaj yaparken kullanılan saç bantları, son zamanların en popüler ürünlerinden biri. Özellikle duş sonrası hazırlık aşamasında önceliği makyaja verenlerin favorisi. Saç makyaj bantlarıyla yüzünüzü öne çıkararak daha kusursuz ve rahat makyaj yapmanın keyfini sürebilirsiniz. Bunun için size önerimiz, Exceart Makyaj Bandı. Cilt dostu olan ürün, kalın havlu kumaşı sayesinde duş sonrası saçlarınızdaki nemi emer. Havluya göre çok daha hafif olan saç bandını kullanarak makyajınızı kolayca yapabilirsiniz.

