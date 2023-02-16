''Hatay benim şahsi meselemdir'' deyip Mustafa Kemal Atatürk adına bağış yaptı! Türkiye Tek Yürek gecesine damga vurdu!

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Dün televizyon kanallarının ortak yardım kampanyası yayınına sanayicilerden sendikalara, devlet kurumlarından özel şirketlere kadar herkes bağlanarak yardımda bulundu. Ancak geceye Hatay'dan bağlanan bir vatandaşın bağışı damga vurdu. ''Hatay benim şahsi meselemdir'' deyip Mustafa Kemal Atatürk adına bağış yaptı...

O bağışı Doğa Rutkay şu sözlerle duyurdu: ''Hatay'dan Serdal Tepik beyefendi aradı. Kendisi zaten Hataylıymış. Mustafa Kemal Atatürk adına, Hatay benim şahsi meselemdir dediği için 15 bin TL katkıda bulunuyorum dedi.''

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