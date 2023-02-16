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''Hatay benim şahsi meselemdir'' deyip Mustafa Kemal Atatürk adına bağış yaptı! Türkiye Tek Yürek gecesine damga vurdu!

16.02.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye dün akşam 'Tek Yürek' oldu. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmak için dün akşam canlı yayında bağışlar yapıldı. Hatay'dan yayına bağlanan bir vatandaşın bağışı ise herkesi duygulandırdı. ''Hatay benim şahsi meselemdir'' deyip Mustafa Kemal Atatürk adına bağış yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu...

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Dün televizyon kanallarının ortak yardım kampanyası yayınına sanayicilerden sendikalara, devlet kurumlarından özel şirketlere kadar herkes bağlanarak yardımda bulundu. Ancak geceye Hatay'dan bağlanan bir vatandaşın bağışı damga vurdu. ''Hatay benim şahsi meselemdir'' deyip Mustafa Kemal Atatürk adına bağış yaptı...

hatay şahsi

O bağışı Doğa Rutkay şu sözlerle duyurdu: ''Hatay'dan Serdal Tepik beyefendi aradı. Kendisi zaten Hataylıymış. Mustafa Kemal Atatürk adına, Hatay benim şahsi meselemdir dediği için 15 bin TL katkıda bulunuyorum dedi.''

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

  • Çok kıymetli çok.

  • Adının geçmesi yer

  • En değerli en anlamlı bağıştı bence

  • Dünya bu insanlarla dönsün

  • Hatay bizimde şahsi meselemiz.
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