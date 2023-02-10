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  4. Hatay’da deprem anını anbean kaydetti! Korku dolu anlar kameralara yansıdı... “Allah’ım ne olur”

Hatay’da deprem anını anbean kaydetti! Korku dolu anlar kameralara yansıdı... “Allah’ım ne olur”

10.02.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkez üssünde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler felakete neden oldu. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Sabah saatlerinde meydana gelen ilk depremi Hatay’da yaşan bir aile cep telefonu kamerasıyla saniye saniye çekti. O anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde yaşayanları sabah 04.17’de yakaladı.Ardından ise bölge Kahramanmaraş’ın Elbistan merkezinde meydan gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sarsıldı. İlk depremi hissedenlerin büyük bir bölümünün uykuda olduğu anlarda Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan bir aile depremin ilk saniyelerini kaydetmeyi başardı.

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KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

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Depremin boyutunu gözler önüne seren videoda sarsıntının etkisiyle eşyaların yıkıldığı ve bir anda elektriklerin kesildiği görüldü. Deprem anında büyük bir korku yaşayan ev halkının kelime-i şahadet getirmeye başladı. O anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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deprem Kahramanmaraş

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