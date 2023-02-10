Hatay’da deprem anını anbean kaydetti! Korku dolu anlar kameralara yansıdı... “Allah’ım ne olur”

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde yaşayanları sabah 04.17’de yakaladı.Ardından ise bölge Kahramanmaraş’ın Elbistan merkezinde meydan gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sarsıldı. İlk depremi hissedenlerin büyük bir bölümünün uykuda olduğu anlarda Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan bir aile depremin ilk saniyelerini kaydetmeyi başardı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Depremin boyutunu gözler önüne seren videoda sarsıntının etkisiyle eşyaların yıkıldığı ve bir anda elektriklerin kesildiği görüldü. Deprem anında büyük bir korku yaşayan ev halkının kelime-i şahadet getirmeye başladı. O anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.