Hatay'ın Belen ilçesinde dün bir kına gecesinde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi.

Emre Polat (25) için Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'nde bulunan Salmanuşağı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Polat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Polat'ın cenazesi, Akbez Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Polat'ın nişanlı olduğu ve evlilik için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Dün Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'ndeki bir kına gecesinde bazı kişiler tarafından havaya ateş açılmış, silahtan çıkan kurşun davetlilerden Emre Polat'a isabet etmişti.

112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı.

