HABER

Hatay'da "maganda" kurşunuyla ölen gencin cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 18:02 | Son Güncelleme

Hatay'da "maganda" kurşunuyla ölen gencin cenazesi defnedildi

Hatay'ın Belen ilçesinde dün bir kına gecesinde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi.

Emre Polat (25) için Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'nde bulunan Salmanuşağı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Polat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Polat'ın cenazesi, Akbez Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Polat'ın nişanlı olduğu ve evlilik için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Dün Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'ndeki bir kına gecesinde bazı kişiler tarafından havaya ateş açılmış, silahtan çıkan kurşun davetlilerden Emre Polat'a isabet etmişti.

112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
2,5 metrelik orkinos ilgi odağı oldu2,5 metrelik orkinos ilgi odağı oldu
İstanbul Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim Töreni gerçekleştirildiİstanbul Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim Töreni gerçekleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genç Hassa hatay Kurşunu maganda toprağa verildi

En Çok Okunan Haberler

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.