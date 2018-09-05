Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, 3 hektar alan zarar gördü.
Hassa ilçesi Yuvalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yangına, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda görevliyle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma faaliyetleri sürüyor.
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