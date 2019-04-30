MAGAZİN

Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler! 'Bir zamanların tostçu Çağla'sı...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, geçtiğimiz aylarda bir defilede podyuma çıkmış ve kalçasını göstererek olay yaratmıştı. Çağla Şıkel'e, Hatice'nin hareketi soruldu.

Bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurmuştu.

Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler

Hatice'nin bu hareketi, ünlü manken Çağla Şıkel'e soruldu.
Şıkel,"Podyuma çıkacağım kişileri mutlaka önceden biliyorum. 20 yılı podyumda devirmiş bir model olarak çıkan herkese saygı duyuyorum ve asla onlarla ilgili yorum yapmıyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Herkesin kendi gösterişi, kendi yürüyüşü, herkesin kendi hayatı ve tercihleri... Beni zerre kadar ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.
Çağla Şıkel'in bu sözlerinden sonra Hatice olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
Hatice, Şıkel'e, "Bir zamanların tostçu Çağla'sı bunu sen mi söylüyorsun. Ah be canım en azından tostumu yiyip beklemedim otel odasında evli adamı. Ben de bilirim kimle muhattap olup olmayacağımı da neyse."
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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel Hatice

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