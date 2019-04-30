Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler! 'Bir zamanların tostçu Çağla'sı...'

Bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurmuştu.
Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler
Hatice'nin bu hareketi, ünlü manken Çağla Şıkel'e soruldu.
Şıkel,"Podyuma çıkacağım kişileri mutlaka önceden biliyorum. 20 yılı podyumda devirmiş bir model olarak çıkan herkese saygı duyuyorum ve asla onlarla ilgili yorum yapmıyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Herkesin kendi gösterişi, kendi yürüyüşü, herkesin kendi hayatı ve tercihleri... Beni zerre kadar ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.
Çağla Şıkel'in bu sözlerinden sonra Hatice olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
Hatice, Şıkel'e, "Bir zamanların tostçu Çağla'sı bunu sen mi söylüyorsun. Ah be canım en azından tostumu yiyip beklemedim otel odasında evli adamı. Ben de bilirim kimle muhattap olup olmayacağımı da neyse."
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