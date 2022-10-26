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HAVA DURUMU 26 EKİM 2022: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu dereceleri!

26.10.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ekim hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı merak konusu olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Hava sıcaklıklarının Kuzeydoğu kesinlerinde biraz artacağı belirtilirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi. Meteoroloji'nin Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

HAVA DURUMU 26 EKİM 2022: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu dereceleri!

26 Ekim hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu internet sitesinde paylaştı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu dereceleri nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile 26 Ekim Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Hava durumu

26 EKİM HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BİLECİK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bartın, Karabük, Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyıları yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK TAHMİN (HARİTALI)

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu

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