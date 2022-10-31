Havada mucizevi anlar! Bir anda bebeğin kafası göründü... “36 bin fitte doğum yaptım”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Harford eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Kendria Rhoden 26 yaşındaki kız kardeşi Kendalee ile birlikte annesinin doğum günü için Dominik Cumhuriyeti'ne giden bir uçağa bindi. Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra kramplar hissettiğini dile getiren Rhoden, “İlk başta uçuşun hemen başında kramplar hissetmeye başladım ve tüm yol boyunca devam etti. Uçuşun bitimine 34 dakika kala uyum geldi ve doğum başladı” dedi.

KABİN EKİBİ VE YOLCULAR YARDIMCI OLDU

Kendisini uçağın arka tarafına doğru hareket ettiren kabin memurlarına teşekkür eden Rhoden, “Kabin ekibi ve yolcular çok yardımcı oldu. Uçaktan inerken herkesin bizi filme çektiğini hatırlıyorum ve hepsi beni tebrik ediyorlardı” dedi.

Olayın şokunu üzerinden atamadığını dile getiren Rhodes’in kardeşi ise, “İnişten yaklaşık yarım saat uzaklıktayken kolumu tuttu ve suyunun geldiğini söyledi. Emin olup olmadığını sordum. Hemen panik düğmesine bastım ve uçuş görevlileri olay yerine koştu. Pilot herhangi bir tıbbi deneyimi olan kişilerin yardım etmesini istedi. Kardeşim uçağın arkasına götürüldü ve 20 dakika sonra Skylen adında güzel bir erkek bebek dünyaya geldi” diye konuştu.

BEKLENMEDİK DOĞUMUN ARDINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Havada gerçekleşen nefesleri kesen doğumun sonrasında Rhoden, “36 bin fitte doğum yaptım. Oldukça kafa karıştırıcıydı. Skylen adını verdiğim bebeğim 3 kilo 700 gram doğdu. Havalimanına vardığımızda ona acilen pasaport almamız gerekti.Benim gibi Amerikan vatandaşı oldu” dedi. Doğumun sonrasında Rhoden, kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.



