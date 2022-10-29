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  4. Uçak türbülansa girdi! Yolcular çığlık çığlığa korku dolu anlar yaşadı... Acil iniş yapmak zorunda kaldı

Uçak türbülansa girdi! Yolcular çığlık çığlığa korku dolu anlar yaşadı... Acil iniş yapmak zorunda kaldı

29.10.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili’nin Santiago kentinden kalkan bir yolcu uçağı şiddetli hava nedeniyle Paraguay’ın Asuncion kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular çığlık çığlığa büyük bir korku yaşarken uçağın acil inişten sonraki görümünü herkesi şaşırttı.

Şili’nin Santiago kentinden hareket eden bir uçak şiddetli bir türbülans yaşadı. Brezilya'daki Foz de Iguazú'ya yönlendirilen uçak kısa bir süre sonra Paraguay’ın başketine doğru uçmaya başladı. Ancak hava koşullarının yeniden kötüleşmesi üzerine Paraguay’ın Asuncion kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Havayolu şirketi yaptığı açıklamada olaydan sarsılmış olsa da 48 yolcunun hepsinin güvende ve iyi olduğu dile getirildi.

UÇAĞIN BURNU KIRILDI, ÖN CAMI ÇATLADI

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CNN tarafından paylaşılan görüntülerde acil iniş yapan uçağın burun kısmının kırıldığı ve ön camının çatladığı fark edildi. İniş sırasında yolcuların koltuklarından havaya savrulduğunu dile getirildi. Aynı zamanda bazılarının dua ettiği duyulurken çığlık sesleri de uçağın içinden yükseldi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Şili havacılık yetkilileri Paraguay'daki olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığını dile getirdikleri açıklamada, “LATAM Airlines Paraguay, 26 Ekim'de Santiago-Asunción rotasında olan LA1325 uçuşunun, Asunción havaalanı üzerindeki kötü hava koşulları nedeniyle Brezilya'daki Foz do Iguazú Uluslararası Havaalanı'na 18:43'te inmek zorunda kaldığını bildirdi. Varış noktasındaki koşulların iyileşmesi nedeniyle uçak Paraguay'ın başkentine uçuşuna yeniden başladı, ancak yolda şiddetli hava koşullarıyla karşı karşıya kalınca, saat 23:09'da Asunción'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular ve mürettebat, Paraguay'a fiziksel olarak iyi durumda geldiler ve hemen yer personeli tarafından müdahale edildi. Uçuş sırasında karşılaşılan hava koşulları operasyonu etkileyerek uçağa dışarıdan zarar verdi. Havayolu için uçuş emniyeti ile ilgili olaylar ciddi kabul ediliyor. Havacılık yönetmeliklerine uygun olarak, LATAM Airlines Paraguay, olayın soruşturulması için ilgili makamlarla işbirliği yapıyor." ifadelerine yer verildi.

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