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Havaların ısınmasıyla piknik yapmaya başlayacaklar için litrelik termos önerileri

15.07.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keyifli pikniklerde, gezilerde veya kamplarda içeceklerinizi sıcak veya soğuk tutabilecek bir termosa mı ihtiyacınız var? Öyleyse doğru yerdesiniz! Çaydan kahveye, limonatadan ayrana kadar birçok içeceğin ısısını muhafaza edebilecek termoslar özellikle dış mekânlarda oldukça işlevsel ürünler. Sevdiklerinizle vakit geçirirken kullanabileceğiniz hem işlevsel hem estetik birbirinden farklı termos tavsiyelerimize göz gezdirmeye ne dersiniz?

Havaların ısınmasıyla piknik yapmaya başlayacaklar için litrelik termos önerileri

Yaz aylarının gelişiyle telaşla termos aramaya mı başladınız? Onlarca marka ve yüzlerce ürün çeşidi arasından hangi termosu seçeceğinize karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bu kararsızlığı aşmanıza yardımcı olacak birbirinden kaliteli ve her ihtiyaca uygun termos çeşitlerini sizin için bir araya getirdik. "Alacağım ürün hem uzun ömürlü hem ergonomik tasarımlı olsun." diyorsanız en beğenilen litrelik termos önerilerimizi inceleyebilir ve kendinize en uygun termosu seçebilirsiniz.

1. Çift katlı tasarım: Schafer İnox01 Kitchen House 2 Litre Çift Katlı Çelik Termos

Havaların ısınmasıyla piknik yapmaya başlayacaklar için litrelik termos önerileri

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İki litre hacmindeki Schafer Kitchen House Termos, paslanmaz çelikten üretilmiş dayanıklı bir ürün. Bir kilogram ağırlığında ve çift kat tasarımlı bu termos, ısı korumasını en üst seviyeye çıkarıyor. Bu koruma sayesinde ister sıcak içeceklerinizi ister soğuk veya buzlu içeceklerinizi termosunuzda ideal sıcaklığında saklayabilirsiniz. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirdiğiniz pikniklerden zorlu kamplara kadar size eşlik edecek bu ürünle içeceklerinizi kolayca yanınızda taşıyabilir, taşıdığınız içecekleri hazırladığınız ilk anki lezzetleriyle tüketebilirsiniz. Kaliteli, işlevsel ve uzun ömürlü bir termos arayışındaysanız bu termosu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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2. El yakmayan plastik kulp: Penguen Çift Katlı Çelik Termos

Havaların ısınmasıyla piknik yapmaya başlayacaklar için litrelik termos önerileri

İç ve dış materyali paslanmaz ve kırılmaz çelik olan Penguen Çift Katlı Termos'un 2 litrelik sıvı muhafaza kapasitesi bulunuyor. İçine konulan içecekleri 6 saat sıcak ve 6 saat saat soğuk tutma özelliği bulunan ürünün el yakmayan plastik kulp tasarımı, büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Geniş ağız kısmı kolaylıkla temizlenen termosun ömrünü uzatmak için elde yıkanması öneriliyor. Sevdiklerinizle paylaştığınız güzel anlara keyif katmak için yanınızda olan bu termosu bir kere kullandıktan sonra ondan vazgeçmek istemeyeceğinizden eminiz!

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3. Yerli üretim: Cooker İki Litre İnox Çift Katlı Çelik Termos

Havaların ısınmasıyla piknik yapmaya başlayacaklar için litrelik termos önerileri

Piknik ve gezilerinizde kullanabileceğiniz kaliteli, işlevsel ve yerli üretim termos karşınızda. Cooker İnox Termos; modern, sade ve şık görünümünün yanı sıra ergonomik tasarımıyla taşıma ve kullanım kolaylığı sunuyor. Çift kat paslanmaz ve kırılmaz çelikten üretilen ürün, sağlığınız için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. İki litre hacmindeki termos, içeceklerinizi 12 saate kadar içilebilir düzeyde sıcak ve soğuk tutuyor. Uzun süreli ısı muhafaza özelliğiyle kullananların beğenisini kazanan Cooker İnox Termos'u dayanıklı malzemesi sayesinde uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

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4. 45 saate kadar ısı muhafazası: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Havaların ısınmasıyla piknik yapmaya başlayacaklar için litrelik termos önerileri

Kullananlardan büyük beğeni toplayan ve oldukça pozitif yorumlar alan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos'un 2,3 litre sıvı kapasitesi bulunuyor. Göz dolduran şık tasarımıyla öne çıkan ürün, sıcak veya soğuk içecekleri tam 45 saate kadar ideal sıcaklıkta tutarken buzlu içecekleri 8 güne kadar koruyor. BPA içermeyen paslanmaz çelik malzemeden üretilen termos, çift vidalı kapak tasarımı sayesinde sızıntı yapmadan taşınabiliyor. Stanley termosu evinizde veya bahçenizde sürekli mutfağa gidip gelmekle uğraşmadan kullanabilir; kamplarda, piknik ve gezilerde yanınıza alabilirsiniz. Uzun ömürlü kullanım için ürünün karbonatlı su ya da bulaşık deterjanıyla elde yıkanması tavsiye ediliyor.

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5. Şık ve kaliteli: Karaca Neoteric New Termos

Havaların ısınmasıyla piknik yapmaya başlayacaklar için litrelik termos önerileri

Modern ve farklı tasarımıyla dikkat çeken Karaca Neoteric New Termos'un 1,6 litre kapasitesi bulunuyor. İç ve dış haznesi 304 kalite paslanmaz çelikten üretilen termos, çift duvar yalıtımı sayesinde içeceklerin ideal sıcaklıklarını 12 saate kadar muhafaza ediyor. Sızdırmaz kapak tasarımıyla güvenle yanınızda taşıyabileceğiniz ürünü, kullanım sonrası zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Uzun yıllar size eşlik edecek Karaca termos, sevdiklerinizle geçirdiğiniz güzel anların kalitesini katlayacak! Siz de kaliteli olduğu kadar zarif, aynı zamanda bir o kadar işlevsel bir termos arayışındaysanız bu ürünü tercih edebilirsiniz.

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6. Dayanıklı ve sızdırmaz: Shotay İki Litre Mega Büyük Boy Çelik Kamp Termosu

Havaların ısınmasıyla piknik yapmaya başlayacaklar için litrelik termos önerileri

Shotay İki Litre Mega Büyük Boy Çelik Kamp Termosu; 304 paslanmaz çelik iç ve dış yüzey tasarımının yanı sıra ısı geçirmez vakumlu izolasyon kapağı sayesinde içeceklerin sıcaklıklarını uzun süre muhafaza ediyor. Buzlu içecekleri 24 saate kadar koruyan ürünün iki litre sıvı kapasitesi bulunuyor. Üç farklı renk seçeneğiyle her zevke hitap eden termos, ergonomik kulp dizaynı sayesinde hem taşıma hem kullanım sırasından büyük kolaylık sağlıyor. Darbelere karşı dayanıklı materyallerden üretilen termos, iç ve dış mekan kullanımlarına uygun bir ürün. Sağlam yapısını yıllar boyunca koruyabilmesi için elde yıkanması öneriliyor.

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7. Geniş ağız tasarımıyla servis kolaylığı: Tefal K30362 Mambo Termos

Havaların ısınmasıyla piknik yapmaya başlayacaklar için litrelik termos önerileri

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BPA içermeyen cam materyalden üretilen Tefal Mambo Termos'un 1,5 litre sıvı kapasitesi bulunuyor. Beyaz renkli tasarımıyla farklı bir termos seçeneği olan ürün; sıcak içecekleri 12 saate, soğuk içecekleri 24 saate kadar muhafaza ediyor. %100 sızdırmaz termos, geniş ağız dizaynıyla servis kolaylığı sağlarken tek elle kolaylıkla kullanılabiliyor. Gittiğiniz her yere rahatlıkla götürebileceğiniz Tefal termosla ideal sıcaklığındaki içeceklerinizi keyifle tüketebilirsiniz. Alman kalitesini tasarımında taşıyan ürünü uzun yıllar iç veya dış fark etmeksizin bütün mekanlarda kullanabilirsiniz.

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8. 60 saate kadar buzlu koruma: Emsan Gama Çelik Termos

Havaların ısınmasıyla piknik yapmaya başlayacaklar için litrelik termos önerileri

Emsan Gama Termos; 304 kalite paslanmaz çelik iç ve dış yüzeyine ek olarak vakumlu pratik kapağı sayesinde ısı geçirmiyor, böylelikle içeceklerin sıcaklığını uzun süre koruyor. Sıcak veya soğuk içeceklerin sıcaklığını 12 saate kadar korurken buzlu içecekleri 60 saate kadar ideal düzeyde tutuyor. İki litre hacmindeki termosun kaydırmaz silikon tabanı bulunuyor. Dış tasarımı parmak izi tutmayan ürün, iç ve dış mekânlarda güvenle kullanılabiliyor. En çok favorilere eklenen termoslar arasında bulunan Emsan Gama Termos'u özenli bir bakımla uzun yıllar ilk günkü hâliyle kullanabilirsiniz.

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9. Antibakteriyel tasarım: KORKMAZ A749-01 Satina Max Paslanmaz Çelik Çift Katmanlı Termos

Havaların ısınmasıyla piknik yapmaya başlayacaklar için litrelik termos önerileri

KORKMAZ Satina Max Termos, iki litre hacme sahip. Antibakteriyel özellikteki ürün, el yakmayan plastik kulp ve kapak tasarımıyla servis ve taşıma sırasında kullanım kolaylığı sağlıyor. Çift katmanlı kırılmaz çelikten üretilen termos; sıcak içeceklerin saatlerce sıcak, soğuk içeceklerin saatlerce soğuk kalmasına olanak tanıyor. Ürünü piknikte, kampta, yolda ve istediğiniz her mekânda güvenle kullanabilir; ideal sıcaklıktaki içeceklerinizin keyfini sevdiklerinizle beraber çıkarabilirsiniz. Siz de işlevsel ve dayanıklı bir termos arayışındaysanız KORKMAZ Satina Max Termos'u gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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