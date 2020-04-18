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  4. Havaya ateş eden şüpheliler gözaltına alındı! 'Bir saat sonra çıkarız'

Havaya ateş eden şüpheliler gözaltına alındı! 'Bir saat sonra çıkarız'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 02:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, sokağa çıkma yasağının ilk dakikalarında av tüfeğiyle havaya ateş eden 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere "1 saat sonra çıkarız" diyerek tepki gösterdi. Şüphelilere 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı.

Saat 00.05 sıralarında Ballıca Mahallesi'nde 4 kişinin havaya ateş ederek gittiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden polis, şüphelileri Sakarya Mahallesi Abdal Halil Ağa Caddesi'nde çifte diye tabir edilen av tüfeğiyle birlikte yakaladı.

'BİR SAAT SONRA ÇIKARIZ'

Gözaltına alınan 4 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyete götürülürken kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterirken, içlerinden birinin "1 saat sonra çıkarız" demesi ise dikkat çekti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şüphelilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

(DHA)

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