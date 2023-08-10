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    4. Havuza düşen cep telefonu hayatına mâl oldu! Telefonu almak için daldı... Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

    Havuza düşen cep telefonu hayatına mâl oldu! Telefonu almak için daldı... Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

    10.08.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Meksika’da yaşayan 14 yaşındaki Emiliano Sanchez Tavitas isimli bir çocuk lüks bir tesisin havuzuna düşen cep telefonunu almak için suya girdi. Tesisin havuzundaki su altı ışıklarının yanması sonucu elektrik akımına kapıldığı bildirilen Tavitas hayatını kaybetti.

    Meksika’nın Monterrey bölgesinde yaşanan korkunç olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 14 yaşındaki Emiliano Sanchez Tavitas, havuzdan telefonunu almaya çalışırken şoktan öldü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğu kurtarmak için 50 dakika boyunca mücadele ettikten sonra kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

    KAZA OLARAK DEĞERLENDİRMEDİ

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    Tavitas’ın acılı annesi Denisse oğlunun ölümünü talihsiz bir kaza olarak nitelendiren raporlara adeta ateş püskürttü. Anne oğlunun ölümünün kaza olmadığını ve kalitesiz inşaat işleri ile ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

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