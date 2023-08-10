Havuza düşen cep telefonu hayatına mâl oldu! Telefonu almak için daldı... Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Meksika’nın Monterrey bölgesinde yaşanan korkunç olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 14 yaşındaki Emiliano Sanchez Tavitas, havuzdan telefonunu almaya çalışırken şoktan öldü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğu kurtarmak için 50 dakika boyunca mücadele ettikten sonra kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tavitas’ın acılı annesi Denisse oğlunun ölümünü talihsiz bir kaza olarak nitelendiren raporlara adeta ateş püskürttü. Anne oğlunun ölümünün kaza olmadığını ve kalitesiz inşaat işleri ile ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.