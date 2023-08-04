Hindistan’da skandal! Son model telefon alabilmek için bebeğini satan çift tutuklandı... Savunmaları şaşkına çevirdi

Hindistan’ın Batı Bengal bölgesinde bir çift 8 aylık bebeklerini satarak maddi kazanç elde etmek istedi. Komşularının çiftin bir anda zengin olmasından şüphelenmesi üzerine polise haber vermesiyle gerçek ortaya çıktı. Kimlikleri Jaydev Ghosh ve Sathi olarak açıklanan çift, polis sorgusu sırasında suçlarını itiraf etti.

SAVUNMASI ‘PES’ DEDİRTTİ

The Indian Express’in haberine göre, çiftin son model bir telefon aldığı fark eden komşuların polise şikayeti üzerine olay araştırıldığında çiftin 8 aylık bebeklerini satarak para kazandığı fark edildi. Polise verdiği ifadesinden suçunu itiraf eden anne, “Kocam ve ben Hindistan’da geziler yaparak sosyal medyada bunları paylaşmak istedik. Bunun için yeni bir telefon almamız ve finansal olarak rahatlamamız gerekiyordu. Sosyal medyadan içerik üretmek için bebeğimizi sattık” dedi.