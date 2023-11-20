"Hayal gözlüm" diye seviyordu! O sözler Müge Anlı'yı çıldırttı: "O başka bir erkeğe gittikçe senin aşkın mı depreşiyor?"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı. Mehmet Ali Görel'in hayat arkadaşı Sunay Zeybek'e ulaştıklarını ifade eden Müge Anlı, iki tarafa da sorularını yöneltti. Mehmet Ali Bey, "Sunay Hanım nasılsınız? Ben seni çok özledim, neredesin?" diyerek 15 yıllık aşkına seslendi. Sunay Hanım ise Müge Anlı'ya "Ben görüşmek istemiyorum. Tamamen bittiğini kendisi de biliyor zaten. " dedi.

Mehmet Ali Bey, "15 yıllık hayatımda yaşadığımı bir ben biliyorum. Bana yaptıklarından sonra onunla görüşmek istemiyorum" diyen Sunay Hanım'a "Ben ne yaptım sana?" diye sordu. Müge Anlı ise şu açıklamayı yaptı:

"Ben bu erkeklerin ne yaptığından gerçekten haberleri mi yok, yoksa kadınlar mı böyle söylüyor anlamıyorum. 'Bana yaptıklarından sonra' diyor, 'Anlamadım?' diyorsunuz."

"ONU BAŞKA BİR KADINLA KENDİ EVİMDE BASTIM!"

Ünlü gazeteci, hattın diğer ucundaki Sunay Hanım'a "Burada sizin aşkınızdan 27 kilo verdiğini söyleyen bir Mehmet Ali Bey var. Ne diyorsunuz?" diye sordu. İlişkileri süresince zor günler yaşadığını belirten Sunay Hanım, "Dürüst bir insan olsaydı onun yanında olurdum. Beni sürekli aldatıyor. Geçen sene kendisini başka bir kadınla kendi evimde bastım" dedi.

Çocukların istedikleri yerde kalabileceğini belirten Sunay Hanım, Mehmet Ali Bey'i artık görmek istemediğini vurguladı.

"BUNUN DA GÜZELİ OLUR MU?"

Gönül ilişkilerinin başlangıcında her ikiside evli olan çiftten Mehmet Ali Bey'in eşinden 12 yıl boyunca boşanmadığı da ortaya çıktı. Mehmet Ali Bey bunun üzerine "Sunay Hanım çok güzel günlerimiz oldu." sözleri ile aşkına seslendi, Müge Anlı ise "Aman ne güzeli, bunun da güzeli olur mu?" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü gazeteci, Sunay Hanım'a "Siz kaç yıl sonra boşandınız?" sorusunu yöneltti. Sunay Hanım ise "4 yıl sonra boşandım." ifadesini kullandı.

MÜGE ANLI'DAN OLAY TEPKİ: "BAŞKA BİR KADINLA GEZME HAVASINDAYDIN"

Bu açıklamalar üzerine Mehmet Ali Bey'e dönen Müge Anlı "Bir taraftan evinde karın çocukların olsun, sen de bir başka kadınla gezme havasındaydın. O da evli ve çocuklu." diyerek tepki gösterdi.

Sunay Hanım'ın akrabaları tarafından kendisine bir fotoğraf gönderildiğini söyleyen Mehmet Ali Bey aldatıldığını vurguladı. Müge Anlı da bunun üzerine "Sunay Hanım başka bir erkeğe gittikçe senin aşkın mı depreşiyor?" dedi.

Mehmet Ali Bey'in iddiasına göre fotoğraf geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde kendisine gönderildi.

Müge Anlı, Sunay Hanım'a çocukları bırakıp gittiği için tepki gösterdi. Sunay Hanım ise Mehmet Ali Bey'in çocukları bırakmadığını vurguladı.

O FOTOĞRAF CANLI YAYINDA!

Bahsi geçen 'aldatma' fotoğrafı canlı yayına adamın yüzü buzlanarak verildi.

Mehmet Ali Bey geçtiğimiz cuma günü eline geçen bu fotoğraf sonrası Sunay Hanım'a seslendi ve "Ben artık seni istemiyorum!" dedi. Sunay Hanım ise fotoğrafın montaj olduğunu söyledi.

Müge Anlı bunun üzerine canlı yayına buzlanarak verilen adamın yüzünün açılmasını istedi. Rahmi Özkan, fotoğrafın photoshop olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

"ÇOK DA HAYRAN OLUNACAK BİR TARAFINIZ YOK!"

Sunay Hanım'ın 'photoshop' iddiasının üzerine giden Müge Anlı programın ilerleyen dakikalarında Mehmet Ali Bey'e dönerek tepki gösterdi:

"Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar hayran oldukları adama aşık olur. Irkınıza da baktığımız zaman çok da hayran olunacak bir tarafınız yok. Neyinizle kendinize hayran bırakabilirsiniz? Babaannem "Erkeğin güzeli çirkini olmaz!" derdi. Erkeğin çalışanı, sadakatli olanı karısının gönlünü hoş tutanı iyidir."

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı, geçtiğimiz cuma günü Mehmet Ali Görel ve eşi eski eşi Zeynep Hanım'ı ağırladı.

Mehmet Ali Bey, 15 yıllık hayat arkadaşı Sunay Zeybek'in bulunmasını istedi. Sunay Zeybek'in bulunmasını isteyen eski eş Zeynep Hanım'ın sözleri ise hem Müge Anlı'yı hem de ekran başındakileri şaşırttı.

Mehmet Ali Görel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sunay Hanım üniversite öğrencisiyken kavgaya karışmış. Ona benim bu olayı çözebileceğim söylenmiş. O, beni aradı. 'Bana yardımcı ol' dedi. Benden 'Evliyim, ailem duymasın bu olayı çözü ver' diyerek yardım istedi. Olayı çözü verdik. Ondan sonra bizim olay başladı. Ben çok kaçtım. O evli, ben evli. Bu iş yürümez diye. O, 'Ben boşanacağım, beni kurtar' dedi. 'Yapacak bir şeyim yok ki! Ben evliyim. 4 genç kızım var. olamaz' dedim. Kaçtıkça o geldi. Kader bizi yönlendirdi. Kaçamadık. Bende de ilgi başladı. İlk önce o boşandı. 3 yıl önce de ben boşandım. Biz 15 yıldır birlikteyiz ama aramızda resmi nikah yok. 2 tane çocuğumuzun olması nedeniyle biz bir nikay kıyacaktık, öyle kaldı. 2 Kasım Perşembe günü evden kayboldu. Çocukların telefonu ile bizim telefonları komple engellemiş. Kendi ailesini dahi engellemiş. Hiçbir haber alamadık bugüne kadar."

Mehmet Ali Bey, Sunay Hanım'ın Ağustos ayı itibarıyla 2-3 ay babasının evinde kaldığını belirtti ve "Ne olduysa o zaman oldu. Bizden soğudu!" ifadesini kullandı.

MEHMET ALİ BEY'İN EŞİ DE SUNAY HANIM'IN BULUNMASINI İSTEMİŞTİ

Mehmet Ali Görel yaptığı açıklamada "Ne yapmaya çalışıyor anlamadım? Hiçbir sorunumuz yoktu. Çok büyük bir sevgimiz vardı. Biz bir aileyiz yuva kurduk. Biz onunla çok güzel günler yaşadık. Aynı güzel günlerin çok daha fazlasını istiyorum şimdi. Onu kaybetmek istemedim. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum, bulunmasını istiyorum. Çok yorgun ve bitkin durumdayım." ifadelerini kullandı.

Sunay Zeybek'in bulunmasını isteyen sadece Mehmet Ali Bey değildi. Mehmet Ali Görel'in eski eşi Zeynep Hanım da kendisine büyük acılar yaşatıp yuvasının dağılmasına yol açmasına karşın Sunay Zeybek'in bulunmasını istedi.

Mehmet Ali Bey benim eski eşim. Sunay'la tanıştıklarında biz 15 yıllık evliydik. 4 çocuğumuz vardı. Ben boşanmayı çok istedim ama boşanmadı. Bu kadın bana çok hakaret etti. Benim yuvamı dağıttı.

"BU KADIN İNSANLARDA BAĞIMLIK MI YAPIYOR?" SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU!

4 çocuğumu mağdur bıraktı. Bu kadın insanlarda bağımlılık mı yapıyor? Artık ne yapıyor bilmiyorum. Bu kadından kurtulmak çok zor bir şey. Şayet başka birine gittiyse.

Sunay Zeybek'e kendini kaptırmadan kurtaralım. Gerçekten başka kadınlar üzülüp, başka çocuklar ağlamasın, babasının yolunu gözlemesin. Sunay bulunsun. Onlar ister anlaşsın, ister anlaşmasın. O beni ilgilendirmez. Ben sadece Mehemt Ali Bey'le durumu kötü olduğu için ona yardım amaçlı geldim."

Müge Anlı şu sözlerle Zeynep Hanım'ı ti'ye aldı:

"Sen eşinle beraber gelmişsin ama lafı da gediğine koymuşsun. 'Sunay başka adamın peşine düşerse onun da yuvasını dağıtır' diyorsun."

Zeynep Hanım, "Başka çocuklar babalarının yolunu gözlemesin istiyorum. Ben çok çektim. Eşim bana 'Aşık oldum sen evde çocuklarımızla otur. Ben bir gün dönerim' dedi." açıklamasında bulunUnca Müge Anlı, kendini tutamadı. Ünlü gazeteci Mehemt Ali Bey'e dönerek "Sen de az değilsin!" dedi.

Müge Anlı, Zerynep Hanım'a "Buraya gelmenizin asıl sebebi ne?" diye sordu. Zeynep Hanım ise onun çocuklarını düşündüğünü vurguladı ve "Yüzde 90 başka birine gitti. Eğer gittiyse o insanın Sunay Zeybek'ten kurtarın." dedi.

"ÖYLE BİR GİTTİN Kİ 27 KİLO VERDİM" DEMİŞTİ

Programın ilerleyen dakikalarında Mehmet Ali Bey ''Öyle bir gittin ki 27 kilo verdim!'' ifadelerini kullanarak Sunay Hanım'a 'dön' çağrısında bulundu.





