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Hayal Köseoğlu itirafıyla gündem oldu! "Dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele ettim"

15.06.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkum dizisinde Sasha rolünü canlandıran genç oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medyada adından söz ettiren bir isim. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Köseoğlu itirafıyla dikkat çekti. Hayal Köseoğlu "Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım" dedi.

Hayal Köseoğlu itirafıyla gündem oldu! "Dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele ettim"

'Mucize Doktor' dizisiyle ününe ün katan ve Mahkum dizisindeki rolüyle de beğeni toplayan Hayal Köseoğlu sosyal medyadan yaptığı itirafla gündeme geldi.

"Kadın oyuncunun muhteşem bir fizik ve zayıf bir vücuda sahip olması gerektiği düşüncesinden kurtulmalıyız" açıklamasıyla daha önce dış görünüme dair olan algılara tepki gösteren ve zaman zaman bikinili pozlarına da gelen yorumlara isyan eden Hayal Köseoğlu bu konuda mücadele ettiği bir hastalığı açıkladı.

Hayal Köseoğlu açıklamasında "Dün ilk defa her parçasını kendi oluşturduğum, kendi boyadığım, kendi yarattığım bir şeyle, çok çok güzel gözükme amacının dışında bir istek ve kendimi ifade etme coşkusuyla katıldım geceye. Evet, belki kesinlikle en şık, en stil sahibi ben değildim agdjkf ama kendimi çok iyi hissettim" dedi.

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"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSETTİM"

Başarılı oyuncu açıklamasının devamında şunları söyledi:

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"İfade edebilmek önemli ama ifade yöntemi oturana, hatta kusursuzlaşana kadar hata yapma, "en iyisi" olmama, becerememe özgürlüğünü kendine vermek de çok önemli. İnsan böyle gelişiyor ve hayal ederken kendini hata yapma kaygısından uzakken serbest bırakabiliyor. Üzerimde akrilik boyayla "eating disorders are not cool" yazıyor. (yeme bozuklukları havalı değildir) Çünkü ne kadar inkar etsek de "bugün hiçbir şey yemedim ya" demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz. Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım. Geceye uygun olsun diye de üzerine bir takım payetler ve simli biye ekledim. Ve ne olursa olsun kendimi çok iyi hissettim. Tarz olmak, rüküş olmak, güzel olmak, çirkin olmak yerine yaratıcılığı, cesareti ve özgürlüğü hissettim dün gece."

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DİSMORFİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Beden dismorfik bozukluğu, temelde bir fiziksel kusuru olsun olmasın, veya hafif derecede bir fiziksel kusuru olduğu durumlarda, kişinin bu dış görünümü ile zihinsel olarak aşırı derecede uğraşması ve meşgul olması hali olarak tanımlanabilir.

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BLUMIA NEDİR?

Anoreksiya, düzensiz yemek yeme ve besin tüketiminin azaltılması ile karakterize edilebilir. Buna karşın Blumia ise aşırı yemek yeme ancak sonrasında yiyecekleri vücuttan çıkarmaya çalışmadır.

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Hayal Köseoğlu sosyal medya Oyuncu

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