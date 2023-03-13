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  4. Hayal Köseoğlu'ndan Sex/Life benzetmesi! "Benim neden asla evlenmemem gerektiğinin..."

Hayal Köseoğlu'ndan Sex/Life benzetmesi! "Benim neden asla evlenmemem gerektiğinin..."

13.03.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 Chapters About 4 Men adlı kitaptan uyarlanan Sex/Life dizisi erotik sahneleriyle çok konuşuldu. 2. sezonu da gündemde olan diziye dair oyuncu Hayal Köseoğlu ilginç bir yorumda bulundu.

Hayal Köseoğlu'ndan Sex/Life benzetmesi! "Benim neden asla evlenmemem gerektiğinin..."

BB Easton’ın 2016 yılında yayımladığı; günlük tarzında yazılan, Easton’ın kocası Ken ile tanışmadan önce “dövmeli kötü çocuklar” olarak tanımladığı dört kişiyle yaşadığı fırtınalı, seksi ve özgür hayatını anlattığı 44 Chapters About 4 Men adlı kitaptan uyarlanan Sex/Life Netflix'in öne çıkan yapımlarından biri.

Evli ve çocuklu bir kadının, fantezilerini süsleyen eski sevgilisinin tekrar hayatına girmesinin ardından cesur cinsel geçmişi ve mevcut gerçekliği arasında ikilem yaşamasını konu alan dizinin 2. sezonu da merak uyandırmıştı.

Ekran Alıntısı

Erotik sahneleriyle adından söz ettiren diziyi izleyen genç oyuncu Hayal Köseoğlu ilginç bir paylaşım yaptı.

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Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu paylaşımında "Netflix'teki 'Sex Life' dizisi benim neden asla evlenmemem gerektiğinin kısa özeti gibi" dedi.

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