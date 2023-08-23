'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şarkıcılığı bırakıp ortadan kayboldu! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

2005-2006 yıllarındaki genç neslin aklını başından alan Hayalet Sevgilim şarkısını seslendiren İrem Yağcı, kısa zamanda şöhreti yakaladı. Dillere pelensenk olan bu şarkı o döneme damga vurdu ve her yerde çalmaya başlandı. Bu şarkıyla tanınır hale gelen İrem Yağcı, birkaç yıl şarkılarını söylemeye devam etti ve birden ortadan kayboldu.

Aslen Bursalı olan İrem Aydın, Git ve Hayalet Sevgilim şarkılarıyla bir kuşağın hislerine tercüman olmayı başardı.

Yıllar önce müziği bırakan İrem Aydın, Koç üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi bölümüne girmeye hak kazandı. Yüzde 50 bursla eğitim alan İrem Aydın, 2009 yılından beri avukatlık yapıyor.

İrem Yağcı uzun zamandır piyasalardan uzak kalsa da sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Aydın, Instagram biyografisine ise''Eskiler Hayalet Sevgilim İrem diye bilir, yeniler avukat diye'' yazdı.

2011 yılında Birtük Aydın ile evlenen İrem Aydın, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Bir kız çocuğu annesi olan İrem Aydın'ın gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Git ve Hayalet Sevgilim şarkılarıyla tanınan İrem Yağcı, 1986 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Anne ve babası memur olan İrem Bursa’da büyüdü. Bursa'da Anadolu lisesini tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni %50 burslu kazandı.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olan İrem Aydın, o dönemden beri avukatlık yapıyor.



