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Hayalini kurduğunuz bembeyaz dişlere sahip olmak çok kolay! Muz, portakal…

13.10.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes sağlıklı ve inci gibi parıldayan dişlere sahip olmak ister. Ancak gün içerisinde tüketilen bazı besinler ve içecekler beyaz diş hayalini suya düşürür. Neyse ki büyük paralar harcamaya gerek kalmadan ve sadece birkaç malzeme ile diş beyazlatma işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl mı? İşte, evde diş beyazlatmak için uygulayabileceğiniz birbirinden etkili tarifler…

Hayalini kurduğunuz bembeyaz dişlere sahip olmak çok kolay! Muz, portakal…

Güzel bir gülüşün en temel unsurları arasında bembeyaz parlayan, pırıl pırıl dişler gelir. Birçok kişi bu temiz ve güzel görüntüye kavuşabilmek için çeşitli yöntemleri araştırır durur. Aslında aradığınız şey çok uzağınızda değil! Mutfağınızda bulunan birkaç malzeme ile dişlerinizdeki sararma sorununu kolayca çözebilirsiniz. İşte, dişlerinizi saklamadan doyasıya gülebilmenize fırsat veren diş beyazlatma yöntemleri…

MUZ KABUĞU

Magnezyum, manganez ve zengin potasyuma sahip olan muz, dişleri beyazlatmak için kullanacağınız en basit yöntemlerden biri!

  • Dişlerinizi fırçalayın.

  • Arından muzun kabuğu ile dişlerinizi 2 dakika boyunca ovalayın.

  • Daha sonra dişlerinizi muz kalıntılarından arındırın.

  • Dişlerinizin zarar görmemesi için muz kabuğunu bastırmaktan kaçının!

DEFNE YAPRAĞI VE PORTAKAL

Defne ve portakal ikilisi dişleri beyazlatmakla kalmıyor, aynı zamanda mikroplara da savaş açıyor.

  • Defne yaprağını un haline getirin.

  • Portakalın kabuğunu rendeleyin ve defneyle karıştırın.

  • Dişlerinizi fırçaladıktan sonra karışımı dişlerinize sürün ve 5 dakika boyunca bekleyin.

  • Daha sonra dişlerinizi durulayabilirsiniz.

GLİSERİN

Hem dişleri beyazlatan hem de ağız içerisindeki bakterileri yok ederek çürümeyi engelleyen maddelerden biri de gliserin. Ayrıca gliserin ile dişlerinizi beyazlatmak oldukça kolay! Diş fırçanızın üzerine birkaç damla gliserin damlatın ve dişlerinizi fırçalayın. İşte bu kadar!

KARBONAT, TARÇIN, ADA ÇAYI

Bu üçlü içerisinde tarçın ve ada çayı ağızdaki bakterileri temizlemekle görevliyken, karbonat dişlerinizi beyazlatma rolünü üsteniyor.

  • Ada çayını havanda dökün ve 1 çay kaşığı tarçın ve karbonat ile birlikte karıştırın.

  • Fırçanızı ıslatın ve karışım içerisine batırarak dişlerinize uygulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE KABARTMA TOZU

Cilt bakımından saç bakımına kadar birçok işte yardıma koşan Hindistan cevizi, dişleri beyazlatma konusunda da önemli bir yere sahip.

  • Yarım çay kaşığı Hindistan cevizi yağının içerisinde 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleyin ve bir kabın içerisinde karıştırın.

  • Bu macunla haftada iki kez olmak üzere dişlerinizi fırçalayın. Ardından ılık su ile dişlerinizi durulayın.

  • Tüm yöntemlerin yanında günde en az iki kez dişlerinizi fırçalamayı ve rutin olarak diş doktorunuza görünmeyi ihmal etmeyin!
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