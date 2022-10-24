U2'dan yıllar sonra gelen itiraf! Apple'ın reklamında oynama karşılığında bakın ne istemişler

Apple, iPod ile geçmişte büyük bir başarı yakalamıştı. Şirket şimdilerde bu başarısını iPhone, iPad, Mac ve Apple TV gibi modellerle sürdürmeye çalışıyor. Bir dönem iPod denildiğinde de akıllara ünlü müzik grubu U2 geliyordu. U2'nin solisti Bono, yıllar sonra grubun Apple ile yaşadığı ilginç anıları ortaya döktü. Bunların tamamı, Bono'nun yakında çıkacak olan Surrender: 40 Songs, One Story adlı kitabında yer alacak.

iPOD REKLAMINA KARŞILIK NAKİT PARA İSTEMEDİ!

Bono, U2'nin yıllar önce Apple'ın reklamında görünme karşılığındaki isteğini itiraf etti. Insider'ın aktardığına göre, Bono, U2'nin menajeri Paul McGuinness'in Steve Jobs'tan grubun 2004 yılındaki bir iPod reklamında görünmesi için nakit para yerine Apple hissesi istediğini kaydetti.

1978'den 2013'e kadar grubun menajeri olan McGuinness, grubun reklamda görünmesi karşılığında "sembolik bir miktar olsa bile" Apple'a hisse vermesini önerdi. Steve Jobs, bunu "anlaşma bozucu" olarak nitelendirdi ve teklifi reddetti.

Bono, grubun reklamda yer almasına rağmen, McGuinness'in Apple kurucusuyla olan hisse tartışmasını kaybetmekten her zaman pişmanlık duyduğunu da sözlerine ekledi.

U2'YE ÖZEL iPOD FİKRİ ÇIKTI

Teklifin reddedilmesi üzerine grup, Apple ile U2'ye özel sınırlı sayıda kırmızı ve siyah iPod'un piyasaya sürülmesini içeren bir anlaşmaya vardı. Ortaklığın bir parçası olarak Apple, 2004 yılında U2 markalı iPod'u üretti ve grubun teklisi "Vertigo"yu yalnızca iTunes mağazası aracılığıyla sundu.

Bono, binlerce kişinin özel sürüm iPod'u önceki Apple ürünleri gibi "beyaz olmadığı" için satın aldığını söyledi.

U2'nin vokalisti, grubun Apple ile yaptığı anlaşmanın ve reklamın, grubun daha genç bir kitleye ulaşmasını sağladığını ve "Apple dalgası"ndan yararlandıklarını da sözlerine ekledi. Bono buna ek olarak, "Apple sonsuzluğa ve ötesine giden bir yolculuktaydı; Biz sadece bir asansöre bindiğimiz için şanslıydık" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ U2 ALBÜMÜ OLAYINI DA AÇIKLIĞA KAVUŞTURDU

Ayrıca Apple 2014’te tüm iTunes kullanıcılarının müzik kütüphanesine ücretsiz olarak bir U2 albümü eklemişti. Ancak çok sayıda kullanıcı buna tepki göstermiş ve “zorlama” bulmuştu. Bono, bu olayın sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu belirtti. Bono, "Müziğimizi insanların ulaşabileceği bir yere koyabilirsek, insanların ona ulaşmayı tercih edebileceklerini düşünmüştüm." dedi.