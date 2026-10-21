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Hayatları düzene giriyor! Nihayet derin bir nefes alacak 4 burç

Son aylarda zorluklarla mücadele eden 4 burç için yeni bir dönem başlıyor. 15 Ekim'de sona eren Plüton retrosunun ardından bazı konular netleşmeye, ilişkilerdeki dengeler değişmeye başladı. İçsel hesaplaşmaların ardından şimdi harekete geçme ve geçmişi geride bırakma zamanı.

Hayatları düzene giriyor! Nihayet derin bir nefes alacak 4 burç
Çiğdem Berfin Sevinç

Astrolojide dönüşüm, güç ve yeniden doğuşla ilişkilendirilen Plüton'un 15 Ekim'de ileri harekete geçmesiyle birlikte bazı burçlar için yeni bir dönem başladı. Son aylarda kendileriyle ve çevrelerindeki insanlarla yüzleşen burçlar, artık öğrendiklerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Astrolog Evan Nathaniel Grim'e göre Plüton, insanı en derin ve gizli yönleriyle yüzleşmeye iten gezegenlerden biri. Retro döneminde yaşanan sorgulamalar ve zorlu süreçler, gezegenin ileri harekete geçmesiyle birlikte yerini daha kararlı adımlara bırakabilir.

Özellikle bazı burçlar için geçmişte yaşananları geride bırakmak, ilişkilerdeki sorunlardan uzaklaşmak ve kendi gücünü yeniden keşfetmek mümkün olabilir. İşte Plüton'un ileri hareketiyle birlikte rahat bir nefes alması beklenen 4 burç...

Hayatları düzene giriyor! Nihayet derin bir nefes alacak 4 burç 1

1. AKREP

Son aylarda kendini çıkmazda hisseden Akrep burçları için bekleyiş sona eriyor. Korkularını, bağlılıklarını ve hayattan gerçekten ne istediklerini sorgulayan Akrepler, bu süreçte kendileri hakkında önemli farkındalıklar kazanmış olabilir.

Plüton'un Kova burcunda ileri harekete geçmesiyle birlikte Akreplerin artık öğrendiklerini uygulamaya koyma zamanı geliyor. Geçmişte kendilerini durduran konulara daha cesur yaklaşabilir, çevrelerindeki güç dengelerini daha iyi anlayabilirler.

Akrep burçları için yeni dönem, kontrolü yeniden ele almak ve hedeflerine daha kararlı adımlarla ilerlemek anlamına geliyor.

Hayatları düzene giriyor! Nihayet derin bir nefes alacak 4 burç 2

2. BOĞA

Boğa burçları son aylarda özellikle ilişkiler konusunda zorlanmış olabilir. İnsanlarla yaşanan anlaşmazlıklar, güven sorunları ve yıpratıcı durumlar, Boğaların enerjisini tüketmiş olabilir.

Plüton'un ileri harekete geçmesiyle birlikte bu burç için olaylara daha sakin yaklaşma dönemi başlıyor. Astrolog Evan Nathaniel Grim'e göre Boğalar, artık kendilerini gereksiz tartışmaların dışında tutmakta daha başarılı olabilir.

Venüs retrosunun etkisiyle bazı ilişkileri yeniden değerlendirmeleri gerekse de Boğalar, kendilerine zarar veren durumları daha net görebilir. Başkalarının davranışlarını değiştirmeye çalışmak yerine kendi huzurlarını korumayı seçebilirler.

Hayatları düzene giriyor! Nihayet derin bir nefes alacak 4 burç 3

3. ASLAN

Aslan burçları için son birkaç ay, hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları daha yakından tanıdıkları bir dönem olmuş olabilir. Yaşanan zorluklar, onları geride tutan alışkanlıkları ve tekrar eden ilişki kalıplarını fark etmelerini sağlamış olabilir.

Plüton'un ileri hareketiyle birlikte Aslanlar, artık kendilerine engel olan durumları geride bırakmaya hazırlanıyor. Uzun süredir devam eden bir ilişki sorunu, vazgeçilemeyen bir alışkanlık ya da sürekli tekrarlanan bir davranış biçimi gündemlerinden çıkabilir.

Aslan burçları için bu dönem, geçmişte yaşananlardan ders çıkararak önlerine bakma zamanı. Kendilerini geliştirmelerini engelleyen koşullardan uzaklaşmaları, yeni başlangıçlara alan açabilir.

Hayatları düzene giriyor! Nihayet derin bir nefes alacak 4 burç 4

4. KOVA

Plüton'un kendi burçlarında ileri harekete geçmesi, Kovalar için dönüşüm ve güçlerini yeniden keşfetme temalarını öne çıkarıyor. Son aylarda pek çok konuyla mücadele eden Kovalar, artık hayatlarının kontrolünü daha fazla ellerine almak isteyebilir.

Özellikle kariyer ve para konularında daha stratejik davranmaları mümkün. Hedeflerine ulaşmak için çevrelerindeki dengeleri daha iyi analiz edebilir, doğru zamanda doğru adımları atmaya odaklanabilirler.

Astrolog Evan Nathaniel Grim'e göre Kovalar, bu süreçte güçlerini ortaya koymak ve hedeflerine ulaşmak konusunda daha rahat hissedebilir. Ancak başarıya giden yolda planlı hareket etmek ve gelen eleştirilere açık olmak önem taşıyor.

Kovalar için yeni dönem, yalnızca eski sorunları geride bırakmak değil, aynı zamanda geleceği daha sağlam temeller üzerine kurmak anlamına geliyor.

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