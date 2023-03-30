Hayatlarında ilk kez kirpi balığı yediler! 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 84 yaşındaki kocası yoğun bakımda

Malezya’nın Johore şehrinde yaşayan 80’li yaşlarındaki bir çift ölümcül toksinler içerdiğinden habersiz olarak yerel bir satıcıdan balık satın aldı. Çiftin 54 yaşındaki kızları Ng Ai Lee, 84 yaşındaki babasının balığı bilmeden bir balıkçıdan satın aldığını söyleyerek, “Ailem uzun yıllardır aynı balıkçıdan balık alıyor. Bu yüzden babamın balığı iki kez kontrol etmeyi düşünmediğini biliyorum. Yemek için bu kadar ölümcül bir şeyi bilerek satın almaz ve hayatlarını tehlikeye atmazdı” dedi.

İKİSİ DE BENZER SEMPTOMLAR GÖSTERDİ

Eşinin balığı satın alıp eve gelmesinden sonra 83 yaşındai kadın öğle yemeği için balığı kızarttı. İkisi de yemeği yedikten sonra nefes almada zorluk ve titreme semptomları gösterdi.

Kızları Lee, aynı köyde başka bir evde yaşayan ağabeyinin anne ve babasını hastaneye yetiştirdiğini söylerken, “Annemin vefatını öğrendiğimde perişan oldum. O anda hissettiğim acı tarif edilemezdi. Çok beklenmedik bir durumdu” diye konuştu.