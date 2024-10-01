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Hayatta kalmak için canla başla mücadele etti! Kendisini ısırmaya çalışan yılandan önce davranıp onu ısırdı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 15:16
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Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki Terra Santa bölgesinde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde bir adamın boğazına dolanan yılandan kurtulmak için verdiği mücadele yer aldı. Yılanın kendisini ısırmasından önce hamle yapan adam yılanı ısırarak onu etkisiz hale getirdi.

Hayatta kalmak için canla başla mücadele etti! Kendisini ısırmaya çalışan yılandan önce davranıp onu ısırdı

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki Terra Santa bölgesinde ismi açıklanmayan bir adam hayatta kalmak için canla başla mücadele verdi.

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Göğüs hizasında suda duran adam etrafını yılanın sarması üzerine büyük bir panik yaşadı. Yılandan kurtulmak için adam onu ısırırken diğer arkadaşları ise yılanın kuyruğunu kavradı ve tekneden kurtarmaya çalıştı.

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Yarım dakikadan fazla süren mücadelede dişlerini yılanın başının yakınına geçiren adam kurtulmayı başardı. Adamın güçlü yılanla boğuştuktan sonra yaralanıp yaralanmadığı bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya yılan
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