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Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şüpheli paket alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede çantadan kıyafetler çıktı.

Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan çantayı gören hastanenin güvenlik görevlileri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, çantanın bulunduğu alana şerit çekti. Bölgeye gelen Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

Kaynak: DHA

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üsküdar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şirketlerin tazminatsız adam çıkarma taktikleri işte
orda bi tane mobese kamerası var bi zahmet baksınlar ona belki de unuttu ordai kişinin davranışları vs bunu belli eder
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