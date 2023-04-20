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Hayrete düşüren olay! Yatak odasının ortasında 30 metrelik bir çukur oluştu... Çukura düşen adam kayboldu

20.04.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Jeffrey Bush isimli bir adam yatak odasının ortasında oluşan 30 metrelik çukura düştü. Yatak odasında açılan çukura düşen Bush’tan hala haber alınamazken kardeşi son 2 yıldır kayıp olan Bush için yetkilileri göreve çağırdı.

Hayrete düşüren olay! Yatak odasının ortasında 30 metrelik bir çukur oluştu... Çukura düşen adam kayboldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşanan bir olay ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yatak odasının zemininde kendiliğinden oluşan 30 metrelik çukura düşen Jeffrey Bush’tan hala haber alınamazken kardeşi Jeremy Bush, olay gününü anlattı. Kardeşinin odasından gelen çığlık sesleriyle uyandığını dile getiren Jeremy öldüğü düşünülen kayıp kardeşi için arama çalışmalarının yenilenmesini istedi.

“HİÇBİR ŞEY YAPAMADIM”

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Olay gününde kardeşinin sesini duyarak odasında gittiğini ifade eden Jeremy Bush ABC’de yaptığı açıklamada, “Yatak odasının zemini uzun süredir çöküyordu. O gün toprak yerinden oynadı ve aşağıya doğru çöktü. Yardım etmem için adımı haykırıyordu. Ona yardım etmek için elimden geleni yaptım. Kardeşimi kurtarmak istedim ama hiçbir şey yapamadım” dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI İPTAL EDİLDİ

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Oluşan 30 metrelik çukura düşerek bir anda kaybolan Jefferey’i bulabilmek için ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çukurun kazılamayacak kadar tehlikeli hale gelmesinden sonra arama çalışmaları iptal edildi. Jeffery’in evi yıkıldı ve çukur çakıl taşlarıyla dolduruldu.

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Birkaç yıl sonra aynı noktadaki toprak bir kez daha çöktü. Kardeş Jeremy arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlamasını talep ettiğini dile getirdi.

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Amerika yatak odası Çukur

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