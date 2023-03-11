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Hayvan pazarları kapalı mı? Hangi illerde şap hastalığı var, insanlara bulaşıyor mu? İşte şap hastalığı belirtileri...

11.03.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şap hastalığı ile ilgili basında yer alan haberler sonrası konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Siirt'in yanı sıra Samsun, Denizli ve Diyarbakır'da hayvan giriş ve çıkışları yasaklandığı aktarıldı. Peki, hayvan pazarları kapalı mı? Hangi illerde şap hastalığı var, insanlara bulaşıyor mu? İşte şap hastalığı belirtileri...

Hayvan pazarları kapalı mı? Hangi illerde şap hastalığı var, insanlara bulaşıyor mu? İşte şap hastalığı belirtileri...

Şap hastalığı görülmesi nedeniyle Siirt, Samsun, Denizli ve Diyarbakır'daki hayvan pazarları kapatıldı. Şap hastalığının insanlara bulaşıp bulaşmadığı, belirtileri ve tedavisi merak konusu oldu. İşte şap hastalığı hakkında bilgiler...

ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE HAYVAN PAZARLARI KAPALI MI?

Şap hastalığının bilhassa aşı uygulanmayan büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiği ve verim kayıplarına neden olduğu biliniyor. SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle Siirt, Samsun, Denizli ve Diyarbakır’da hayvan pazarları kapatılırken, hayvan giriş ve çıkışlarına yasak getirildi.

ŞAP HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Şap hastalığının insanlara enfekte hayvanlarla temas ile nadiren bulaşabilir. İnsanların enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir.

ŞAP HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma ilk klinik bulgulardır. 24 saat içerisinde salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere (veziküllere) interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin yırtılması ile geniş ülseratif yaralar şekillenebilir. Dildeki yaraların (lezyonların) genellikle birkaç günde iyileşmesine karşın ayaklardaki ve nazal bölgedeki lezyonlar çoğunlukla ikinci (sekunder) bakteriyel enfeksiyonlara maruz kalırlar. Sekunder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu pneumoni ve mastitis görülebilir, tırnak düşebilir.

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Şap hastalığı

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