Hazar Ergüçlü'den bikinili paylaşım!

Sevgilisi Onur Ünlü'yle tatilde olan Hazar Ergüçlü, fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

Bir haftadır Fethiye'de olan oyuncunun, güneşten yüzü ve vücudunun kızardığı görüldü.

Güneş koruyucu krem kullanmadığı için yüzü ve vucüdu kırmızı olan Ergüçlü, ıstakoza döndü.

Pembe bikinisi üzerine gömlek giyen oyuncu, çektirdiği altı kareyi sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ergüçlü, pozlara bikini emojisi koydu. Oyuncunun, bu karelerini yine sevgilisi Ünlü çekti.



Ergüçlü geçtiğimiz günlerde siyah bikinili karelerini paylaşmıştı.



