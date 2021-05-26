MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazar Ergüçlü'den bikinili paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den bikinili paylaşım!

26.05.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Cihangir Ceyhan'la paylaştığı 'Alev Alev' dizisi finalinden sonra tatile başlayan Hazar Ergüçlü, güneşin keyfini sürüyor.

Hazar Ergüçlü'den bikinili paylaşım!

Sevgilisi Onur Ünlü'yle tatilde olan Hazar Ergüçlü, fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

hazar-erguclu-6_1

Bir haftadır Fethiye'de olan oyuncunun, güneşten yüzü ve vücudunun kızardığı görüldü.

hazar-erguclu-5

Güneş koruyucu krem kullanmadığı için yüzü ve vucüdu kırmızı olan Ergüçlü, ıstakoza döndü.

hazar-erguclu-3_1

Pembe bikinisi üzerine gömlek giyen oyuncu, çektirdiği altı kareyi sosyal medya hesaplarından yayınladı.

hazar-erguclu-2_1

Ergüçlü, pozlara bikini emojisi koydu. Oyuncunun, bu karelerini yine sevgilisi Ünlü çekti.
hazar-erguclu-1_2

Ergüçlü geçtiğimiz günlerde siyah bikinili karelerini paylaşmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu! Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

5 ülkeden 'Suriye seçimi' açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

5 ülkeden 'Suriye seçimi' açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Hindistan'daki durum dehşete düşürmüştü! Türkiye harekete geçti

Hindistan'daki durum dehşete düşürmüştü! Türkiye harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.