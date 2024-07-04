Hazar Ergüçlü minik bikinisini ayna karşısına geçip düzeltti! 'Dilber üstün başın yok mu?'

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Tatilden karelerini sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşan Ergüçlü bu defa minik bikinisini ayna karşısına geçip düzeltti.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Ünlü ismin o anlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Hazar Ergüçlü'ye sosyal medyada; ''Dilber üstün başın yok mu?', 'Çok güzelsin Hazar', 'Duru ve saf ve güzel', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

Ergüçlü,7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.









