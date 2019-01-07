HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye'nin, Suriye politikasını gözden geçirmeye ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 61 gündür açlık grevinde olduğunu belirterek, "Yetkililer bu konudaki duyarsızlığını korumakta ısrar ediyorlar. Bu koşullarda Leyla Güven, annesini kaybetti. Belediye başkanıyken yine bir operasyonla tutuklu olduğu dönemde babasını kaybetmişti." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 71 maddelik "torba teklifin" görüşmelerine yarın başlanacağını dile getiren Kurtulan, "torba yöntemiyle" kanun yapma süreçlerinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarına değinen Kurtulan, "(İstifa etmem gerekmiyor) diyor ve anayasayı hatırlatıyor. Anayasada, 'Meclis başkanı, başkanvekilleri görevlerinin başındayken, bu görevlerini icra ederken herhangi bir partinin faaliyetlerine katılamaz' diye açık hüküm olmasına rağmen, bu bizzat Meclis başkanı eliyle ihlal edilerek Anayasa çiğnenmiş oluyor." görüşünü savundu.