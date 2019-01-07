HABER

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin, Suriye politikasını gözden geçirmeye ihtiyacı var"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye'nin, Suriye politikasını gözden geçirmeye ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 61 gündür açlık grevinde olduğunu belirterek, "Yetkililer bu konudaki duyarsızlığını korumakta ısrar ediyorlar. Bu koşullarda Leyla Güven, annesini kaybetti. Belediye başkanıyken yine bir operasyonla tutuklu olduğu dönemde babasını kaybetmişti." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 71 maddelik "torba teklifin" görüşmelerine yarın başlanacağını dile getiren Kurtulan, "torba yöntemiyle" kanun yapma süreçlerinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarına değinen Kurtulan, "(İstifa etmem gerekmiyor) diyor ve anayasayı hatırlatıyor. Anayasada, 'Meclis başkanı, başkanvekilleri görevlerinin başındayken, bu görevlerini icra ederken herhangi bir partinin faaliyetlerine katılamaz' diye açık hüküm olmasına rağmen, bu bizzat Meclis başkanı eliyle ihlal edilerek Anayasa çiğnenmiş oluyor." görüşünü savundu.

Kurtulan, Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Ceren Damar, bir erkek öğrenci tarafından katledildi. Hocaların öldürülmesi ilk değil. Hocaların üniversitelerde öldürüldüğünü, yüzlercesinin ihraç edildiğini, kimisinin yargılandığını biliyoruz." diye konuştu. Kurtulan, her alandaki şiddeti önlemenin tek yolunun demokrasi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Suriye politikasını gözden geçirmeye ihtiyacı olduğunu öne süren Kurtulan, ABD heyetleri ile görüşme yapmak ve oraya odaklanmak yerine Suriye'deki halklarla görüşmeler yaparak çözüme katkı sunulmasını ve doğru bir komşuluk yapılmasını istedi.

Partilerin yerel seçimlere ilişkin stratejilerini belirlediğini ve HDP'nin de çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Kurtulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da seçime katılma yeterliliği olmayan bazı partilerle ittifak yaptıklarını söyledi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
CHP'li Torun: İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışması sürüyorCHP'li Torun: İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışması sürüyor
Belediye başkanı tartışılan afişle ilgili konuştuBelediye başkanı tartışılan afişle ilgili konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatma Kurtulan leyla güven

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürcan tartışılan afişle ilgili konuştu

Belediye başkanı tartışılan afişle ilgili konuştu

AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoksa ben bakan olurdum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül: ABD'deki FETÖ soruşturması farklı gelişmelere gebe

Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe

CHP'li isimden dikkat çeken Erdoğan çıkışı: İsterse il yapabilir

CHP'li isimden dikkat çeken çıkış: Erdoğan yapabilir ama...

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.