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HDP'li Sırrı Sakık'ın tepki çeken sözlerine AK Parti'den çarpıcı çıkış! 'Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak...'

06.04.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'li Sırrı Sakık'ın sosyal medyada paylaşılan videosundaki sözleri tepki çekti. Sakık'ın o sözlerine AK Parti'den de yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sırrı Sakık'ın ikrar ettiği bu talepler karşısında CHP artık sobe olmuştur" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Milleti aydınlatmakla yükümlüdür" ifadelerini kullandı.

HDP'li Sırrı Sakık'ın tepki çeken sözlerine AK Parti'den çarpıcı çıkış! 'Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak...'

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. HDP'li Sırrı Sakık'ın son dönemde sözleri tepkilere yol açarken son olarak paylaşılan bir videoda kullandığı ifadeler yine tepki yarattı. Sakık'ın o sözleri üzerine AK Parti'den de bir açıklama geldi.

Söz konusu videoda Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir. Biz, önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Herkese özgürlük. Öcalan dahil olmak üzere. Herkese özgürlük. Ve geri dönüş başlamalıdır. Cezaevinden, sürgünde, nerede olursa hayatın her alanında. İktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkanı yardımcılıklarını, bakanlıkları, hatta milletvekilliklerini... Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP." ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ'DAN O SÖZLERE TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından Sakık'ın söz konusu videosunu işaret ederek bir paylaşım yaptı. Dağ, paylaşımında "Sırrı Sakık'ın ikrar ettiği bu talepler karşısında CHP artık sobe olmuştur, kaçacak yeri kalmamıştır. Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür." dedi.

hh

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