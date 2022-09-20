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"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışma yaratmıştı! Gürsel Tekin'den canlı yayında önemli açıklamalar

20.09.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan "HDP'ye bakanlık verilebilir" polemiğinin merkezindeki Tekin, tartışmaların hedefi olan sözleriyle ilgili de açıklamalar yapıyor.

"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışma yaratmıştı! Gürsel Tekin'den canlı yayında önemli açıklamalar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri siyaset gündeminin en çok tartışılan konularından bir tanesi olmuştu. Habertürk'teki Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Tekin, başta o sözleri olmak üzere gündemin önemli konularına dair soruları yanıtlıyor ve dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

İşte Gürsel Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"HDP'YE BAKANLIK" POLEMİĞİ

Allah'ınızı severseniz, ortada bir anayasa da varsa, fiilen yürürlükte ise, milletvekili olarak ben de bu anayasa üstüne yemin etmişsem... Bazıları 'Ben yok sayıyorum' diyebilir. Ben saymam. Ben 6'lı masa'nın temsilcisi değilim, HDP'nin temsilcisi değilim. Telefonda bir tek HDP'li üst düzey yöneticisinin numarası yoktur. Telefonda binin üzerinde mesaj var, hepsinden destek geliyor. Bu sosyal medyada ne oluyor diye baktık. Sosyal medyada gelen tepkilere bakınca 3 grup tespit ettik. Üçü de birbirini sevmeyen grup.

Kim olursa olsun bunlar çok ayıp şeylerdir. Ben eleştiriye açık bir insanım. Benimle ilgili onlarca manşetler yapıldı. Tek bir tanesi doğruysa şu Taksim Meydanı'nda kendimi asarım.

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Şu anda HDP yasamada iktidar, kamuoyu bilsin. Yani CHP, MHP, İYİ Parti, AK Parti yasamada görevi, yetkisi, kırmızı arabaları, maaşı, komisyondaki şeyleri neyse onların da o kadar. İki ay önce Türkiye Cumhuriyeti adına komisyonda bütün siyasi partilerle gittik, HDP'li arkadaşlarımız da vardı. Kim ödedi? Devlet. Rahatsızlık varsa anayasayı değiştirin. Benim 6'lı masayı enfekte edecek bir cümlem olabilir mi? 15 ay önce aynı cümleyi kullanmışım. 15 ay sonra ben de şaşırdım. Sorunun Gürsel Tekin'in o cümlesiyle ilgili olmadığını çok iyi biliyorum. Şu anda yürüyen bir süreç var. 6'lı Masa'da gerçekten Türk demokrasisi açısından büyük beklenti var.

15 ay önce söylediğiniz şeyin arkasında mısınız sorusuna evet arkasındayım dedim. Sonuç itibarıyla ben masa kurucusu değilim. Bakanlıkları Cumhurbaşkanı verir. Ortada anayasa oldukça bu anayasaya sadık kalacağım.

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ELAZIĞ'DAKİ AFİŞLER

HDP ile ilgili tartışmalar, bu kampanya CHP'ye ve hiçbir partiye zarar vermez. Bazen düşünüyorum acaba bu kampanya HDP'yi diri tutmak için mi yapılıyor? Hiçbir şey yapmadan bir partinin oyu yükseliyorsa herkesin bir bakması lazım.

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6'LI MASADA SON DURUM

Bu rejimin değişmesi için 6'lı masadan sağlıklı bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Mesela İYİ Partililerin ağır cümleleri oldu benim sözlerimle ilgili ama sesimizi çıkarmadık.

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Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin CHP

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