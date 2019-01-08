HABER

HDP'li Çağlar Demirel'in teröristleri "çukur" saldırılarına aracıyla taşıdığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce çukur kazarak saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristleri aracıyla taşımakla suçlanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - Terörist M.Y'nin ifadesinden: - "Ziya Pir ve Feleknas Uca'yı birer kez Çağlar Demirel'in ise birkaç kez kırsala gelip teröristleri Sur bölgesine götürdüğüne şahit oldum. Örgüt mensupları sivil giyimli olarak götürülüyordu. Hatta milletvekillerinin araçları aranmadığından rahat götürüldüklerinden bahsediliyordu" - İddianameden: - "Çağlar Demirel'in kırsalda bulunan PKK'lı teröristleri eylemlerde bulunmak üzere Sur ilçesine getirdiği, örgüt mensupları ile görüştüğü, bu eylemi örgütün emir ve talimatlarıyla örgütün amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği anlaşılmıştır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce çukur kazarak saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristleri aracıyla taşımakla suçlanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında 4 ayrı suçtan 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince, Demirel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çarptırıldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının esastan bozulmasının ardından 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dava dosyasıyla birleştirilmesi talebiyle 4 ayrı suçtan hazırlanan iddianamede kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, amacı ve düzenlediği saldırılara ilişkin bilgiye yer verilerek, Demirel'in milletvekilliğinin sona erdiği ve milletvekili olduğu dönemlerde farklı tarihlerde 10 eylemde suç işlediği belirtildi.

İddianamede, geçen yıl Ankara'da düzenlenen operasyonda üzerinde sahte kimlikle yakalanan terörist M.Y'nin ifadesi de yer aldı.

HDP'li Çağlar Demirel, Ziya Pir ve Feleknas Uca'nın kırsal alanda teröristlerle görüştüğünü, çukur kazarak saldırılar gerçekleştiren örgüt mensupları hakkında istişarede bulunduklarını belirtti.

- PKK'lı teröristleri aracıyla taşıdığı iddiası

Terörist M.Y. iddianameye yansıyan ifadesinde şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın 'çukur' politikası başladığında HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, eski HDP Diyarbakır Milletvekilleri Çağlar Demirel ve Ziya Pir'in kırsala gelerek 'Azad Farkin' ve 'Sema' kod adlı örgüt mensuplarıyla görüştüklerine şahit oldum. Görüşmede hangi teröristlerin 'çukur' olaylarının başladığı bölgede eylemde bulunmaları gerektiğine milletvekilleriyle istişarede bulunarak karar verildi. Ziya Pir ve Feleknas Uca'yı birer kez Çağlar Demirel'in ise birkaç kez kırsala gelip teröristleri Sur bölgesine götürdüğüne şahit oldum. Örgüt mensupları sivil giyimli olarak götürülüyordu. Hatta milletvekillerinin araçları aranmadığından rahat götürüldüklerinden bahsediliyordu."

İddianamede, 1 Temmuz 2016'da, merkez Kayapınar ilçesindeki bir parkta, güvenlik güçlerince Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya ait noktaların ve terör örgütüne ait yetiştirilen uyuşturucuların imha edilmesine ilişkin başlatılan operasyonları protesto etmek amacıyla nöbet eylemi başlatıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu eyleme Demirel'in katılarak konuşma yaptığı ifade edilen iddianamede, konuşmanın içeriğinde devlet eliyle halkın belirli bir kesimine karşı "baskı", "zulüm" ve "katliam" yapıldığı algısı oluşturulduğu, halkın farklı kesimlerini birbirlerine karşı kin ve düşmanlığa tahrik edildiği aktarıldı.

- Terör örgütünün, cebir ve şiddet içeren saldırılarını meşru göstermiş

İddianamede, Demirel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarında yapılan incelemede, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ı "önder", teröristleri "şehit" olarak nitelendirerek terör örgütünün, cebir ve şiddet içeren saldırılarını meşru göstermeye çalıştığı belirtilerek, 29 Mayıs 2016'da merkez Yenişehir ilçesinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından yapılan mitingde konuşan Demirel'in, terör örgütü PKK'nın sözde "öz yönetim" ilan ettiği bölgelerde güvenlik güçlerine karşı saldırılarını "direniş" ve "özgürlük mücadelesi" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Diyarbakır Valiliğince, 15 Ağustos 2016'da alınan kararla basın açıklamaları, oturma eylemleri, miting ve her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin milli güvenlik ve kamu düzeni amacıyla 2911 sayılı yasa ve 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yasaklandığı hatırlatılan iddianamede, Demirel'in izinsiz gösteri ve toplantıya katılarak ihtarda bulunulmasına rağmen grubun dağılmaması ile "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek" suçunu işlediği ifade edildi.

İddianamenin sonuç bölümünde şu değerlendirmede bulunuldu:

"Çağlar Demirel'in kırsalda bulunan PKK'lı teröristleri eylemlerde bulunmak üzere Sur ilçesine getirdiği, örgüt mensupları ile görüştüğü, bu eylemi örgütün emir ve talimatlarıyla örgütün amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu suretle şüpheli ile terör örgütü arasında organik bağın oluşmuş, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçunu işlemiştir."

- İstenilen ceza

İddianamede, Çağlar Demirel hakkında daha önce,"silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 10 yıldan 26 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
İzmir'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyorİzmir'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Anneleri ölen yavru köpeklere sahip çıktıAnneleri ölen yavru köpeklere sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çukur eylemleri 26 yıla kadar hapis istemi eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel iddianame terörist

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yine öğrenci dehşeti! Gitar kutusundan çıkardı, öğretmeni bacaklarından vurdu

Yine öğrenci dehşeti! Gitar kutusundan çıkardı, öğretmeni vurdu

Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 4 ölü

Korkunç manzara! İçinde çocuklar da vardı

Mersin'de anne ve babasını öldüren zanlı: Bana işkence yapıyorlardı

Korkunç iddia: Annem babam bana işkence yapıyordu!

Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! Gözaltılar var

Başkent'te PKK operasyonu!

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.