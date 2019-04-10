Hearthstone – Rise of Shadows çıktı

Baş Kötü Rafaam’ın liderliğinde bir araya gelen belalılar çetesi kendilerine The League of E.V.I.L adını veriyorlar ve şimdiye kadar onlara kök söktüren Azeroth’un gözü pek kahramanlarından intikam almaya can atıyorlar. Hedeflerine ulaşmak için her türlü Entrikaya (Schemes) – bu kartlar elde tutuldukları turn kadar güç kazanır – başvurup ne kadar Yardakçıları (Lackeys) – güçlü Battlecry’ları olan 1/1’lik minionlar – varsa sahaya sürmeye hazırlar.
Bu belalı tayfanın bilmediği bir şey var ki o da sinsi planlarını düşündükleri kadar kolay gerçekleştiremeyecekleri; Defenders of Dalaran adlı gizemli grup, şehirlerini ne pahasına olursa olsun korumaya kararlılar. Twinspells adı verilen özel büyüleri ilk kez kullanıldıklarında bir kopyasını oyuncunun eline geri veriyor ve karşı tarafa hiç beklenmedik zararlar verebiliyorlar.
Entrikalardan hoşlanan oyuncular Mayıs ayında yayınlanması planlanan bir sonraki Hearthstone tek oyunculu moduna şimdiden geri saymaya başlayabilirler. Bu devasa Solo macera, Hearthstone’un şimdiye kadar gördüğü en kapsamlı hikaye olup, ilki ücretsiz toplam beş epik bölümden oluşacak. Oyuncular tamamladıkları her solo macera bölümünden 3 adet Rise of Shadows kart paketi kazanacaklar. 5 hikayeyi de başarıyla tamamlayacak oyuncuları ise sürpriz hediyeler bekliyor. Solo maceralarla ilgili detaylı bilgiler için gözünüz riseofshadows.com adresinde olsun.
Tüm bunların yanı sıra kısa bir süreliğine Hearthstone’a giren tüm oyuncular, bilge ve güçlü Kirin Tor lideri Archmage Vargoth’un bir kopyasına sahip olma fırsatı elde ediyorlar. Dört manalık bu Legendary minion, turn sonunda oyuncunun bir büyüsünü gelişigüzel bir hedef üzerine yeniden cast ediyor. Ayrıca bugünden itibaren oyuncular, kısıtlı bir süre için oyunda olacak görevleri tamamlayarak 5 tanesi Rise of Shadows’a ait olan toplam 12 kart paketi elde etme şansı yakalayabilirler. Son olarak, 9 ila 16 Nisan arasında oyunseverler, 9 Rise of Shadows kart paketi ve 1 Arena biletinden oluşan çok özel Shadow Bundle’ını satın alabilecekler.
Windows, Mac ve PC’lerin yanı sıra Windows, iOS, Android tabletler ve telefonlardan oynanabilen Rise of Shadows’a ait kart paketlerini, oyun içi Mağazadan tek tek ya da indirimli setler halinde diğer Hearthstone deste paketleriyle aynı fiyata satın alabilirsiniz. Rise of Shadows kart paketleri Arena modunda kazanılabildiği gibi, oyun içi görevleri tamamlayarak ya da istenmeyen kartları disenchant etmek suretiyle gelen Arcane Dust kullanılarak da elde edilebiliyor.
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