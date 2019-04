Hearthstone – Rise of Shadows çıktı

Baş Kötü Rafaam’ın liderliğinde bir araya gelen belalılar çetesi kendilerine The League of E.V.I.L adını veriyorlar ve şimdiye kadar onlara kök söktüren Azeroth’un gözü pek kahramanlarından intikam almaya can atıyorlar. Hedeflerine ulaşmak için her türlü Entrikaya (Schemes) – bu kartlar elde tutuldukları turn kadar güç kazanır – başvurup ne kadar Yardakçıları (Lackeys) – güçlü Battlecry’ları olan 1/1’lik minionlar – varsa sahaya sürmeye hazırlar.

Bu belalı tayfanın bilmediği bir şey var ki o da sinsi planlarını düşündükleri kadar kolay gerçekleştiremeyecekleri; Defenders of Dalaran adlı gizemli grup, şehirlerini ne pahasına olursa olsun korumaya kararlılar. Twinspells adı verilen özel büyüleri ilk kez kullanıldıklarında bir kopyasını oyuncunun eline geri veriyor ve karşı tarafa hiç beklenmedik zararlar verebiliyorlar.

Entrikalardan hoşlanan oyuncular Mayıs ayında yayınlanması planlanan bir sonraki Hearthstone tek oyunculu moduna şimdiden geri saymaya başlayabilirler. Bu devasa Solo macera, Hearthstone’un şimdiye kadar gördüğü en kapsamlı hikaye olup, ilki ücretsiz toplam beş epik bölümden oluşacak. Oyuncular tamamladıkları her solo macera bölümünden 3 adet Rise of Shadows kart paketi kazanacaklar. 5 hikayeyi de başarıyla tamamlayacak oyuncuları ise sürpriz hediyeler bekliyor. Solo maceralarla ilgili detaylı bilgiler için gözünüz riseofshadows.com adresinde olsun.