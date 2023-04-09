Heidi Klum'dan Paskalya paylaşımı! Üstsüz poz verip göğüslerini elleriyle kapadı

Ünlü model ve sunucu Heidi Klum yine adından söz ettirmeyi başardı. 49 yaşındaki Alman model yıllara meydan okuyan fiziğiyle iddialı pozlara imza attı.

2019’dan beri müzisyen Tom Kaulitz ile evli olan ve kocasıyla sık sık çıplak hallerini paylaşan Klum, Paskalya Bayramı için de kendine has bir poz verdi.

Küçük bikinisinin üstüne bir şey giymeyen model elleriyle göğüslerini kapadı. Üstsüz poz veren Heidi Klum tavşan taçını da takmayı ihmal etmedi.

4 ÇOCUK ANNESİ VE FİT

Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, “Kendi işlerim ve onların programları arasında denge kurmak, geleneksel spor rutinini yapmamı zorlaştırıyor. Onun yerine mümkün olduğu kadar ailem ile birlikte dışarıda aktivite yapıyoruz. Bisiklete binmeyi, köpeğimiz ile dağda yürüyüş yapmayı ya da trambolinde zıplamayı severiz” demişti.