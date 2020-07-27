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Hekimoğlu dizisine bomba transfer! Belçim Bilgin müjdeyi verdi!

DİZİ HABERLERİ  | 27.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nun kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. Yılmaz Erdoğan ile olan evliliğini bitirdikten sonra bir süre setlerden uzak kalan Belçim Bilgin Hekimoğlu dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Belçim Bilgin çekimlere başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Hekimoğlu dizisine bomba transfer! Belçim Bilgin müjdeyi verdi!

‘House M.D’ dizisinden uyarlanan Hekimoğlu, koronavirüs pandemisi nedeniyle 15. bölümün ardından çekimlerine ara vermişti. Yeni bölümleri için sete hazırlıklarına başlayan dizi ekibi kadrosuna flaş bir ismi transfer etmeyi başardı. Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Aytaç Şaşmaz, Kaan Yıldırım ve Damla Colbay’ın paylaştığı Hekimoğlu dizisinde Belçim Bilgin konuk oyuncu olarak eşlik edecek. Güzel yıldız çekimlere şimdiden başladı.
beliç bilgin Instagram
Belçim Bilgin sosyal medya hesabından Hekimoğlu dizisi için heyecanını “İşte başlıyoruz (here we go)! Yeni yolculuk, yeni heyecan!” notuyla paylaştı.

HEKİMOĞLU’NUN YENİ BÖLÜMLERİNDE NELER YAŞANACAK?

belçim bilgin
Çekimleri Okan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Hekimoğlu dizisinde Belçim Bilgin Selin Kurt rolüne hayat verecek. Ateş Hekimoğlu’nun eski karısı olan avukat Selin Kurt’un gelişi hastanedeki tüm dengeleri bir anda alt üst edecek. Üstelik Selin’in gelişinde bir de hastalık sürprizi olacak. Selin ve Ateş’in 5 yılın sonundaki ilk karşılaşmasında tıbbi bir gizem aralarına girecek. Ateş Hekimoğlu’nun eski eşine yardım edip edemeyeceği ise tamamen bir muamma!

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