Helen Flanagan iç çamaşırlı pozlarıyla tepki çekti! "OnlyFans'a katıl bari"

İngiliz oyuncu Helen Flanagan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. 2009 yılında Scott Sinclair ile evlenen güzel oyuncu iddialı pozlarına bir yenisini ekledi.

Oyuncu yatak odasının zemininde baştan çıkarıcı bir şekilde poz verdi. Kırmızı iç çamaşırlarıyla sere serpe uzanan ünlü isim bu pozlarına hiç beklemediği tepkiler aldı.

"Kusur güzelliktir, delilik dahiliktir ve kesinlikle sıkıcı olmaktansa kesinlikle gülünç olmak daha iyidir." diyerek pozlarını paylaşan Helen Flanagan'a tepki yağdı.

Takipçileri üç çocuk annesini acımasızca eleştirdi ve bazı takipçileri ise pornografik paylaşımların yapıldığı OnlyFans'a kaydolması gerektiğini söyledi.

Yorumlar bölümünde "Sadece OnlyFans'a katıl!" yorumları yağdı.







