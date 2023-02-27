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  4. Helin Kandemir'in babası Murat Kandemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Helin Kandemir'in babası neden vefat etti?

Helin Kandemir'in babası Murat Kandemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Helin Kandemir'in babası neden vefat etti?

27.02.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Helin Kandemir'in babası Murat Kandemir hayata gözlerini yumdu. 47 yaşındaki Murat Kandemir bir süredir hastalığına karşı tedavi görmekteydi. Peki, Helin Kandemir'in babası Murat Kandemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Helin Kandemir'in babası neden vefat etti?

Helin Kandemir'in babası Murat Kandemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Helin Kandemir'in babası neden vefat etti?

Duy Beni dizisinde Leyla karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Helin Kandemir babasının acısıyla sarsıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 47 yaşındaki Murat Kandemir'in vefat ettiği öğrenildi. İşte Helin Kandemir'in vefat eden babası Murat Kandemir hakkında merak edilenler...

HELİN KANDEMİR'İN BABASINDAN KÖTÜ HABER!

18 yaşındaki oyuncu Helin Kandemir'in babasından kötü haber geldi.

Bir süredir tedavi gören 47 yaşındaki Murat Kandemir hayata gözlerini yumdu.

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MURAT KANDEMİR KİMDİR, NEDEN VEFAT ETTİ?

Helin Kandemir'in babası Murat Kandemir lösemi hastalığıyla savaşmaktaydı. Lösemi tedavisi devam eden 47 yaşındaki Murat Kandemir 27 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybetti.


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