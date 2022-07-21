Hem çocuğunuz hem kendiniz için kullanabileceğiniz kullanışlı elektrikli bisikletler

Birçok ülkede arabalar yerine artık bisikletler daha çok tercih ediliyor. Türkiye için de durum bundan farklı değil. Yeni yapılan bisiklet yollarıyla her geçen gün daha çok insan bu taşıma araçlarına yöneliyor. Özellikle elektrikli olan modeller, yorulduğunuzda ek bir destek sunarak büyük kolaylık sağlıyor. Eğer siz de toplu taşımanın kaosundan sıkıldıysanız ve aklınızda “En iyi elektrikli bisiklet hangisidir?” sorusu dolaşıyorsa çok şanslısınız. En çok tercih edilen elektrikli bisiklet markalarını sizin için derledik. İşte ayrıntılar!

1. Carraro E-Line eComfort Elektrikli Bisiklet, ayaklarınızı yerden kessin

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Son yılların en revaçta taşıtlarından birisi olan bisikletler artık elektrikli modelleriyle motosiklet rahatlığını aratmıyor. Bisikletler sizi yollarda saatler geçirmekten kurtarmakla kalmıyor sağlığınıza da destek oluyor. En iyi elektrikli bisiklet markaları arasında üst sıralarda yer alan Carraro, E-Line eComfort Elektrikli Bisiklet modeliyle çoğu kullanıcının ilk tercihi oluyor. Model, konforlu bir sürüş deneyiminin yanı sıra ergonomik tasarımıyla da göz dolduruyor. Shimano markasının fren, vites ve disklerini kullanan ürün; sağlamlığını bu sayede garanti etmiş oluyor. Üzerinde bulunan LCD ekran ile hız göstergesini ve km bilgisini dahi görebiliyorsunuz.

2. Çocuklarınızla birlikte kullanın: Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

Ailece kullanabileceğiniz bir bisiklet arayışı içerisindeyseniz doğru yere geldiniz. İşte en iyi elektrikli bisiklet tavsiyesi olabilecek bir ürün: Kuba Speedlight Katlanabilir Elektrikli Bisiklet. Model, çocuklarınızla birlikte kullanabileceğiniz harika bir taşıt. Katlanabilir olduğu için dilediğiniz yerde rahatça saklanabiliyor. Ayrıca hafif olduğu için her yere kolayca taşınıyor. Model; rahatlığı, dayanıklılığı ve tasarımıyla rakiplerine fark atıyor. Gece kullanırken rahat etmeniz için aydınlatma özelliğine sahip. Elektrikli kullanımda 35 km'ye kadar olarak sizi götürebiliyor. Kısa sürede tamamen şarj olabilen bisikletle artık yokuş çıkarken yorulmayacaksınız.

3. Motosiklet yerine elektrikli bisiklet kullanın: Volta VSM Elektrikli Bisiklet

Bisiklet ile motosiklet arasında seçim yapmak zor olabiliyor. Motosikletle egzersiz yapmanız pek mümkün olmadığı için elektrikli bisiklet daha iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Pedalları olmasına rağmen motosiklet görünümüyle sizi tatmin edecek Volta VSM Elektrikli Bisiklet, bu iki taşıt arasında kalanlar için gerçekten iyi bir seçenek gibi duruyor. Kullanışlı selesi ve elektrikli olarak kullanmak istediğinizde ayaklarınızı koymak için özel alanı bulunan ürün, yol tutuşu ile de rakiplerinden ayrılıyor. 120 kg’a kadar ağırlık taşıyabiliyor ve yokuşları rahatlıkla tırmanabiliyor. 25 km’ye kadar hız yapmanıza da olanak sağlıyor.

4. Çocuğunuza bisiklet kullanmayı öğretin: Cansınmotors Junior Elektrikli Bisiklet

Çocuklar için en güzel hediye, bisiklet oluyor. Bu taşıtlar hem eğlenmelerine hem spor yapmalarına yardımcı oluyor. Eğer siz de çocuğunuz için bir bisiklet arayışı içerisindeyseniz harika bir tavsiyemiz var: Cansınmotors Junior Elektrikli Bisiklet. Model 4 ile 14 yaş çocuklar için özel olarak üretiliyor. İlk deneyim için mükemmel bir taşıt olan ürünle yokuş çıkmak sorun olmaktan çıkıyor. Elektrikli scooter ile bisiklet arasında bir tasarıma sahip olmasıyla da çocukların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. 25 km hız yapabilen bisiklet, 22 kg ağırlığı sayesinde her yere kolaylıkla taşınabiliyor.

5. Şehir bisikleti arayanlar burada mı? Carraro E-Viva Elektrikli Şehir Bisikleti

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İşine toplu taşımayla gitmekten sıkılanlar bisikleti taşıt olarak kullanmayı daha çok tercih ediyor. Yokuşlarda çok fazla efor sarf edilmesi bisiklet alırken endişeye sebep olsa da elektrikli bisikletlerle bu problem büyük oranda çözülüyor. Carraro E-Viva Elektrikli Şehir Bisikleti iş ve ev arasında tercih edilebilecek en iyi elektrikli bisikletler arasında yer alıyor. 8 vitesli yapısı ve 28 inç jant çapıyla birçok kullanıcıya uyum sağlayabiliyor. Neredeyse uzun süre dayanabilen şarjı ile tırmanışlarda sizi yarı yolda bırakmıyor. Michelin markasının patlamaya dayanıklı ve reflektörlü lastikleri sayesinde ürün, sağlamlığını garanti ediyor.

6. Spor tarzınıza uyum sağlasın: Jeep Yd3 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

Bisikletle spor yapmanın yeri ayrı oluyor. Hem gezip hava alıyor hem vücudunuzu çalıştırıyorsunuz. Sıradaki tavsiyemiz sporla içli dışlı olanlar için geliyor. En iyi elektrikli bisiklet markaları arasında ayrı bir yeri olan Jeep, Yd3 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet modeliyle yine kendisine hayran bırakıyor. Metroda, otobüste veya kendi aracınızda taşıyabileceğiniz bisiklet; sürüş keyfinize başka bir boyut kazandırıyor. Mekanik disk frenleriyle de oldukça güvenli bir deneyim yaşatıyor. Gidona bağlı LCD ekran üzerinden hız ve km bilgilerini görmeniz bile mümkün. Ayrıca 25 km'ye kadar hız yapabiliyor ve şarjı oldukça uzun dayanıyor.

7. Farklı olmayı sevenler için: End After Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Scooter

Scooter ve elektrikli bisiklet arasında seçim yapmak zor olabiliyor. Ev ve iş arasında az bir mesafeniz varsa hafif bir taşıt kurtarıcı oluyor. İşte hem hafif hem pratik kullanımıyla göz dolduran bir öneriyle karşınızdayız. End After Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Scooter, konforu ve farklı tasarımıyla ilgi çekiyor. Geniş tekerlekleri sayesinde rahat bir sürüş deneyimi sunan model, katlanabilir tasarımıyla metro ve otobüslerde kolayca taşınabiliyor. Oturarak scooter sürme keyfini yaşatmanın yanı sıra bisiklet hissi de veriyor. Kısacası bu iki araç arasında seçim yapamıyorsanız End After Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Scooter tercih edebileceğiniz bir ürün.

8. Yollar sizi yormasın: RKS Elektrikli Bn5 Pro Katlanabilir Bisiklet

En iyi elektrikli bisiklet yorumlarına sahip, kullanıcıdan tam not almış bir öneriye ne dersiniz? RKS Elektrikli Bn5 Pro Katlanabilir Bisiklet, ailecek güvenle kullanabileceğiniz bir ürün olarak öne çıkıyor. İşe gidip gelirken metro, otobüs veya vapur gibi seyahat araçlarını tercih edenlerin katlayarak yanına alabileceği bisiklet; hafifliğiyle de büyük kolaylık sağlıyor. 25 km’ye kadar hız yapabiliyor ve yorulduğunuzda sizi evinize kadar rahatlıkla götürüyor. Konforlu selesi ile uzun yollar yapmak da mümkün oluyor. 124 kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip olan model, dijital ekran üzerinden hız kontrolü yapılmasına imkân tanıyor.

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9. Hayallerinizi gerçekleştirin: Maserati Elektrikli Katlanabilir Siyah Bisiklet Edison

Maserati Elektrikli Katlanabilir Siyah Bisiklet Edison, özellikleri ve spor tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Katlanabilir bir model olması, kolay taşınabilirliği de yanında getiriyor. 35 ila 40 km mesafeyi rahatlıkla kat edebilen bisiklet, sürüş konforunuzu arşa çıkarıyor. Rahat selesi, ayarlanabilir gidonu ve sürüş konforuyla bisiklet deneyimini bir üst seviyeye yükseltmeyi başarıyor. 25 km hız yapabilen ürün, arkasında bulunan selesi sayesinde ufak tefek eşyaları da taşıyabiliyor. Gidona bağlı LCD ekranı hız kontrolü, km göstergesi ve açma, kapama düğmesiyle hemen elinizin altında bulunuyor.

10. Hafif ve farklı tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin: İnokim Ozo Elektrikli Bisiklet

Küçük ve hafif bir elektrikli bisiklet arayanlar için harika bir tavsiyeyle geldik. Farklı tasarımıyla göz dolduran İnokim Ozo Elektrikli Bisiklet, büyük ve ağır bisiklet tercih etmeyenlerin kurtarıcısı oluyor. Katlanabilme özelliğine de sahip olması sayesinde her yere rahatlıkla taşınabiliyor. 22 kg ağırlığa sahip bisikleti çocuklar bile kullanabiliyor. Çıkarılarak şarj edilebilen bataryası, büyük kolaylık sağlıyor. Bisiklet, pedal çevirmekten yorulduğunuzda sizi uzun süre götürebiliyor. Üstelik dayanıklı yapısıyla birçok rakibini geride bırakıyor. 60 ila 70 km kadar rahatlıkla gidebiliyor ve maksimum 25 km hız yapabiliyor. Ürün, kalitesi ve tasarımıyla da sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

11. Hafif ve kolay taşınabilir bir taşıt arıyorsanız: RKS Dc15 Elektrikli Şarjlı Lityum Bataryalı Akülü Katlanabilir Bisiklet

Hem yetişkinler hem çocuklar için en iyi elektrikli bisiklet 2022 yılının gözde markalarından RKS tarafından üretilmiş olabilir. RKS Dc15 Elektrikli Şarjlı Lityum Bataryalı Akülü Katlanabilir Bisiklet, güçlü sürüşüyle herkesin bayılacağı bir ürün olarak öne çıkıyor. Ergonomik gidon tasarımı ve konforlu selesiyle de benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. 25 km hıza kadar çıkabiliyor olması, kısa mesafelerin hızlıca katedilmesini sağlıyor. Aşınmaya dayanıklı tekerlekleriyle sağlamlığını garanti eden taşıt, ön ve arka kısımda yer alan ışıklarıyla güvenli bir sürüş vadediyor.

12. Kaliteden vazgeçemeyenler için: Salcano Elektrikli Bisiklet Cappadocia

Bisiklet modelleriyle yakından ilgilenenler için Salcano, marka olarak oldukça tanınıyor. Marka, ürettiği modellerin dayanıklılığı ve konforuyla çoğu kullanıcıya benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Salcano Elektrikli Bisiklet Cappadocia modeliyle marka, sevenlerini yine hayal kırıklığına uğratmıyor. Model, benzersiz tasarımı ve ergonomik yapısıyla bisiklet sürmenin keyfini sonuna kadar yaşatıyor. 27.5 inç jant ve 24 vitesiyle hem yol hem şehir bisikleti olarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Tırmanış ve yokuşlarda sizi yalnız bırakmayan aküsüyle uzun yollar için bile mükemmel bir deneyim sunuyor. Fren sistemi ve sağlam jantlarıyla güvenliğinizi garanti ediyor.

13. Yolların tozunu attırın: Skyjet Nd15 Elektrikli Bisiklet

Toplu taşıma araçları ve trafikteki kalabalıktan sıkılan birçok insan, bisiklete yöneliyor. Yorucu bir taşıt olduğunu düşünenler için de teknoloji harikası elektrikli bisikletler devreye giriyor. Skyjet hem bütçe dostu fiyatları hem kalitesiyle en çok tercih edilen elektrikli bisiklet markaları arasında yerini alıyor. Kırmızı rengi, konforlu sürüş deneyimi ve sağlamlığıyla Skyjet Nd15 Elektrikli Bisiklet, size benzersiz bir sürüş keyfi yaşatıyor. Şehir içi kullanımlarda rahatlık ve kolaylık sunan model, gezintilerde de hayatınızı oldukça kolaylaştırıyor. Yorulduğunuzda pedal çevirmeden uzun süre gidebilmenizi sağlayan araç, 25 km hız yapabiliyor.

14. “Yerli malı yurdum malı.” diyorsanız: Bizero Elektrikli Teslimat Bisikleti

Bisikletle yapılabilecek iş türleri arasında küçük teslimatlar yapmak yer alıyor. İster işe gitmek ister iş için kullanın, bahar ve yaz aylarında bisiklet vazgeçilmez bir araç olarak ön sıralarda yer alıyor. Yerli üretim Bizero, iş için de kullanabileceğiniz harika bir modeliyle listemize girmeyi hak ediyor. Bizero Elektrikli Teslimat Bisikleti, uzun süre şarjla gidebilmenizi sağlıyor. Üstelik arkasında bulunan selesinde ve eğimli ön kısımda yük taşımayı da mümkün kılıyor. Alaşımlı gövdesi sağlamlığı ve dayanıklılığı yanında getiriyor. 25 km hız yapabilen ürün, 50 km menziliyle tüm beklentileri karşılıyor.

15. Benzersiz bir sürüş deneyimi: Carraro Kifuka 29

Dağ bisikletleri tırmanışlar ve yokuşlar için en ideal taşıt çeşitleri arasında yer alıyor. Özellikle farklı rotalarda gezinti yapmayı sevenlerin tercihi olan bu bisikletler, elektrikli modelleriyle oldukça kolay bir sürüş deneyimi yaşatıyor. İşte Carraro Kifuka 29, spor tarzı ve destekleyici pedal sistemiyle uzun ve engebeli yollar için tercih edilebilecek en ideal bisikletler arasında yer alıyor. Zorlu tırmanışlardan keyif almanızı sağlayan bisiklet, amortisörüyle patika ve dağ yollarında alacağınız keyfi ikiye katlıyor. Dayanıklılığıyla öne çıkan model, 27.5 inç janta sahip.