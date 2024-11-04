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Hem doğada hem şehirde favoriniz olacak Jack Wolfskin yürüyüş ayakkabısı indirimde
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Hem doğada hem şehirde favoriniz olacak Jack Wolfskin yürüyüş ayakkabısı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
04.11.2024 10:08
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Her adımda güvenle ilerlemek ve ayaklarınızı her türlü hava koşulunda kuru tutmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Jack Wolfskin Erkek Refugio Texapore Low M Yürüyüş Ayakkabısı, hem şehir içindeki günlük yürüyüşlerinizde hem de doğa yürüyüşlerinde size eşlik edecek bir ürün. Üstelik şu an Gülümseten Kasım kapsamında 3056 TL indirimle satışta! Bu harika ayakkabıya sahip olmak için daha ne bekliyorsunuz? Detaylar içeriğimizde...

Yürüyüş ayakkabıları, doğanın zorlu koşullarında adımlarımızı güvenle atmamızı sağlıyor. Peki siz, doğada keşfe çıkarken ayaklarınızı en iyi şekilde korumak ister misiniz? Jack Wolfskin Refugio Texapore Low M, su geçirmez ve nefes alabilen yapısıyla her türlü hava koşulunda yanınızda olacak bir yürüyüş ayakkabısı. Texapore Core teknolojisi sayesinde ayaklarınız kuru kalırken yastıklama sistemi uzun yürüyüşlerde bile konfor sağlıyor. Üstelik Gülümseten Kasım kapsamında şimdi %46 indirim ile sadece 3643 TL! Adımlarınıza özgürlük katacak ürünün özelliklerini keşfetmek için okumaya devam edin.

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Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki diğer Jack Wolfskin ürünlerini görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Jack Wolfskin Refugio Texapore Low Yürüyüş Ayakkabısı

Jack Wolfskin Erkek Refugio Texapore Low M Yürüyüş Ayakkabısı

Jack Wolfskin Refugio Texapore Low, her türlü hava koşulunda güvenle kullanabileceğiniz sağlam yapısı ve üstün koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. Yüksek kaliteli süet deri üst kısmı ve TEXAPORE CORE membranı sayesinde tamamen su geçirmezken aynı zamanda nefes alabilirlik sağlıyor; böylece ayaklarınız yürüyüş boyunca kuru ve rahat kalıyor. Derin ve kendi kendini temizleyen sırt deseniyle engebeli arazilerde dahi sağlam bir yol tutuş sunuyor. EVA orta taban ve yumuşak dil yastıklama sağlayarak ekstra konfor sunarken, dikişli burun ve topuk koruması dayanıklılığı artırıyor. Günlük yürüyüşleriniz için ideal olan bu ayakkabı, Jack Wolfskin’in doğa severlere sunduğu güvenilir bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Üzeri nubuk şeklinde, baş ve topuk bölgesi olması gerektiği gibi sert. Tam bir doğa yürüyüş ayakkabısı. Şehir içinde de yağmurlu havalarda kullanmak için ideal. Kıyafetlere uyumlu. Tavsiye ederim."

  • " İnanılmaz rahat. Sağlam ayakkabı kesinlikle tavsiye ederim. Teşekkürler."
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Bu içerik 4 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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