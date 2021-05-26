Hem doğal hem taze! Muftağınızda yetiştirebileceğiniz 9 bitki

Bahçesi olmayanlar için mutfak ya da balkon gibi alanlar organik tarım için aslında en elverişli noktalardır. İhtiyacınız olan taze baharatların her an elinizin altında olması ve kendi yetiştirdiğiniz bitkilerle yemek hazırlamak hem sizin hem de ailenizin oldukça hoşuna gidecek. MARUL Evde marul yetiştirmek aslında son derece basit ve pratiktir. Marulun beyaz kökünü üzerine geçmeyecek şekilde su dolu olan bir kavanoza yerleştirin. Kavanozu güneş alan bir alana koyun ancak kurumamasına özen gösterin. Ara sıra köklere doğru su püskürtmeyi seçebilirsiniz. Bir haftanın sonunda yeni yaprakların çıkmaya başladığını fark edeceksiniz. Aynı işlemi doğrudan toprak saksıda da yapabilirsiniz ancak ilk hafta boyunca yapraklar çıkana kadar bitkiyi yoğun bir şekilde sulamanız gerek. ZENCEFİL Zencefil oldukça faydalı olmasının yanında aslında kendi kendine kolayca yetişebilen bir bitkidir. Tomurcukları yukarı bakacak şekilde kestiğiniz zencefili direkt olarak toprağa gömün. Doğrudan güneş almayan ancak aydınlık bir yere saksınızı yerleştirin. Kısa süre içerisinde yeni tomurcuklar ve filizler size merhaba diyecek. Aynı şekilde yeni zencefil kökleri çıktığında bitkiyi topraktan çıkarabilir, aynı işlemi yeni bir parça kökle devam ettirebilirsiniz.

LİMON OTU Yalancı melisa adıyla da bilinen limon otu özellikle Asya mutfağının en sevilen taze baharatlarından biridir. Limon otunun yetiştirilmesi tıpkı bir çime benzer. İhtiyacınız olan tek şey bir kap su, biraz güneş ışığı ve tabii ki elinizde bulunan limon otu. Bir hafta içinde çim gibi bir görünüm kazanacak olan bu otu bir kaba alın ve 30 santimi geçtiğinden emin olduğunuzda üst tarafta kalan kısımları makasla kesin. Siz kestikçe onlar büyümeye devam edecek. PIRASA Yemekten artan bir parça pırasayı biraz suyla doldurulmuş bir kaba koyun. Güneş ışığını direkt alamayacağı aydınlık bir ortamda tutun. Beyaz kısmının kendiliğinden büyümeye başladığını göreceksiniz. İhtiyacınız olan kadarını kesip geri kalanı büyümeye bırakabilirsiniz. Haftada bir kere sulamak yeterli; çünkü pırasa son derece zahmetsiz bir bitki. ROKA Roka özellikle salataları lezzet anlamında bambaşka bir noktaya taşıyan sebzedir. Roka tohumlarını toprağı hazır olan bir saksıya koyun. Tohumları 1-1.5 cm toprakla örttükten sonra ılık su dolu spreyle ıslatın. Saksının ağzını streç filmle güzelce kapatın. 3-7 gün arasında ilk tomurcukları göreceksiniz. Filizleri gördüğünüzde streç filmi kaldırıp bitkiyi daha gevşek topraklı geniş bir alana aktarabilirsiniz. Yapraklar 10 cm kadar olduğunda rokalarınızı afiyetle yiyebilirsiniz.