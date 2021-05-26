Hem doğal hem taze! Muftağınızda yetiştirebileceğiniz 9 bitki

Bahçesi olmayanlar için mutfak ya da balkon gibi alanlar organik tarım için aslında en elverişli noktalardır. İhtiyacınız olan taze baharatların her an elinizin altında olması ve kendi yetiştirdiğiniz bitkilerle yemek hazırlamak hem sizin hem de ailenizin oldukça hoşuna gidecek.
Evde marul yetiştirmek aslında son derece basit ve pratiktir. Marulun beyaz kökünü üzerine geçmeyecek şekilde su dolu olan bir kavanoza yerleştirin. Kavanozu güneş alan bir alana koyun ancak kurumamasına özen gösterin. Ara sıra köklere doğru su püskürtmeyi seçebilirsiniz. Bir haftanın sonunda yeni yaprakların çıkmaya başladığını fark edeceksiniz. Aynı işlemi doğrudan toprak saksıda da yapabilirsiniz ancak ilk hafta boyunca yapraklar çıkana kadar bitkiyi yoğun bir şekilde sulamanız gerek.
Zencefil oldukça faydalı olmasının yanında aslında kendi kendine kolayca yetişebilen bir bitkidir. Tomurcukları yukarı bakacak şekilde kestiğiniz zencefili direkt olarak toprağa gömün. Doğrudan güneş almayan ancak aydınlık bir yere saksınızı yerleştirin. Kısa süre içerisinde yeni tomurcuklar ve filizler size merhaba diyecek. Aynı şekilde yeni zencefil kökleri çıktığında bitkiyi topraktan çıkarabilir, aynı işlemi yeni bir parça kökle devam ettirebilirsiniz.
Yalancı melisa adıyla da bilinen limon otu özellikle Asya mutfağının en sevilen taze baharatlarından biridir. Limon otunun yetiştirilmesi tıpkı bir çime benzer. İhtiyacınız olan tek şey bir kap su, biraz güneş ışığı ve tabii ki elinizde bulunan limon otu. Bir hafta içinde çim gibi bir görünüm kazanacak olan bu otu bir kaba alın ve 30 santimi geçtiğinden emin olduğunuzda üst tarafta kalan kısımları makasla kesin. Siz kestikçe onlar büyümeye devam edecek.
Yemekten artan bir parça pırasayı biraz suyla doldurulmuş bir kaba koyun. Güneş ışığını direkt alamayacağı aydınlık bir ortamda tutun. Beyaz kısmının kendiliğinden büyümeye başladığını göreceksiniz. İhtiyacınız olan kadarını kesip geri kalanı büyümeye bırakabilirsiniz. Haftada bir kere sulamak yeterli; çünkü pırasa son derece zahmetsiz bir bitki.
Roka özellikle salataları lezzet anlamında bambaşka bir noktaya taşıyan sebzedir. Roka tohumlarını toprağı hazır olan bir saksıya koyun. Tohumları 1-1.5 cm toprakla örttükten sonra ılık su dolu spreyle ıslatın. Saksının ağzını streç filmle güzelce kapatın. 3-7 gün arasında ilk tomurcukları göreceksiniz. Filizleri gördüğünüzde streç filmi kaldırıp bitkiyi daha gevşek topraklı geniş bir alana aktarabilirsiniz. Yapraklar 10 cm kadar olduğunda rokalarınızı afiyetle yiyebilirsiniz.
Rezene aslında ev ortamında kolayca yetişebilen zahmetsiz bir bitkidir. Taze rezenenin beyaz kökünden bir parçayı su dolu bir kaba yerleştirin ve kabı iyi ışık alan bir yere konumlayın. Kısa süre içinde kökten çıkmaya başlayacak taze yaprakları kesip afiyetle yiyebilirsiniz.
Kulağa ilginç gelse de turp pencere kenarında yetişebilecek harika bir bitkidir. İlk olarak yapmanız gereken şey turp tohumlarını iki gün boyunca ılık suda bekletmek. Ardından tohumları 2 santimi geçmeyen bir kaba alıp üzerini streç filmle kapatmak ve düzenli olarak sulamak. Filizler çıkmaya başladıktan sonra bitkiyi toprağa alabilirsiniz. Aynı toprakta tekrardan turp yetiştirmek isterseniz en azından bir hafta beklemeyi ve toprağı gübrelemeyi unutmayın.
Nane direkt olarak güneş ışığını sevmeyen ve maruz kaldığında solan bir bitkidir. Hatta gölgede daha kolay büyüdüğünü de belirtmemiz gerekir. Tohumları saksıdaki toprağın 5 mm içinde olacak kadar ekip, sprey şişe kullanarak sulayın. İki hafta içinde ilk filizleri görecek, sonraki iki haftadaysa çoktan nane yapraklarınızı toplamaya başlamış olacaksınız.
Listemizdeki diğer besinlere kıyaslandığında ananas yetiştirmek oldukça sabır gerektiren bir iştir. İlk olarak ananas yapraklarını koparın ve köklerinin sağlam olduğundan emin olun. Ananasınızı alt kısmındaki yapraklardan da temizledikten sonra toprağa yerleştirin. İlk yapraklar çıktıktan sonra haftada bir kez çok az sulayabilirsiniz. Kısa süre içinde bitkideki farklılık gözle görülür hale gelecek. Ancak ilk meyveyi yemeniz aylar sürebilir.
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