Hem ısınma hem de dekoratif amaçlı kullanabileceğiniz en iyi elektrikli şömineler

En iyi elektrikli şömine markasını merak ediyor ve seçenekler arasında boğuluyorsanız bu yazı tam size göre! Birbirinden kaliteli elektrikli şömine ısıtıcı modelleri sizin onları keşfetmenizi bekliyor. Gelin evinizin her köşesine uygun, şık tasarımlı ürünleri birlikte keşfedelim.

1. Muhteşem renk geçişleri sayesinde evinizin havası değişecek: Tek Tes Plazma Elektrikli Şömine

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İnce uzun görünümüyle evinize farklı bir dokunuş yapan Tek Tes Plazma Elektrikli Şömine, 1400 ve 1800 Watt gücünde ısı ayarlarına sahip. Isı akışını önden sağlayan model, uzaktan kumanda ile kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Kullanım kolaylığı sunan kumandası sayesinde ortamın sıcaklığını kontrol altına alırken sekiz farklı renk ayarından dilediğinizi seçerek harika bir ambiyans yaratmanıza yardımcı oluyor.

Evinizin stilini bir adım öne taşıyacak şöminenin yüzeyi temperli siyah camdan oluşuyor. Kolay kurulumu sayesinde hemen kullanmaya başlayabileceğiniz bu muhteşem şömineyi ister odun ister kristal görseliyle kullanabilirsiniz.

2. Geleneksel stiliyle karşınızda: WYRMB Elektrikli Şömine Sobası

Geleneksel görünümüyle sizi geçmiş yılları keşfetmeye davet eden WYRMB Elektrikli Şömine Sobası, nostaljik bir ambiyans arayışında olan kişilerin ilk tercihi olabilir. Eski soba görünümüne sahip ürün, iki kademeli ısı ayarıyla evinizin havasını değiştirir Döküm sobaları andıran ağır görünümünün aksine gayet hafif ve taşınabilir olan şömine, kızılötesi ısıtma sistemi sayesinde güvenli bir kullanım sunar.

Ürünün sağ alt bölümünde yer alan termostat ayarının yanı sıra parlaklık ayarı da bulunuyor. Siyah mat görünümünü tamamlayan altın aksesuarlarıyla evinizin havasını değiştirecek bu ürüne mutlaka şans verin!

3. Uzaktan kontrol özelliğiyle: Bee'a Elektrikli Şömine

80 santimetre uzunluğundaki Bee'a Elektrikli Şömine, alçıpan panel uygulamasıyla kullanılabilen modellerden biri. Ürün, alt orta bölümde yer alan üfleme kanalı sayesinde sıcak havanın odaya nüfuz etmesini sağlıyor. Dijital göstergesi ve uzaktan kontrol gibi özellikleri ile fonksiyonellik sunuyor.

En mutlu anların tamamlayıcısı olacak şöminenin yüzeyinde siyah temperli cam bulunuyor. Böylece ürün çok şık görünüyor. Ayrıca panel veya duvar üzerine monte edildiği için yer kaplamıyor. Ürünün ayarlanabilir ses efektiyle odanızda dilediğiniz atmosferi kolaylıkla yaratabilir, kendinizi odun ateşinin başında gibi sıcacık hissedebilirsiniz.

4. Ergonomik tasarımıyla büyük kolaylık sağlayan: Johnson Caminetto Şömine Görünümlü Termostatlı Isıtıcı

Johnson Caminetto Şömine Görünümlü Termostatlı Isıtıcı, listede yer alan ürünlerden hem özellikleri hem görünüşüyle ayrılıyor. %35'lik enerji tasarrufu sağlayan seramik teknolojisine sahip şömine, odanızın maksimum verimlilikle ısınmasını sağlıyor. Minimal boyutu sayesinde ürünü evinizin farklı bölümlerinde kullanabilir, gittiğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz.

İki farklı güç seviyesiyle "Elektrikli şömine iyi ısıtır mı?" sorusuna "Tabii ki evet!" şeklinde cevap veren ürün, yanan ahşap görünümüyle hoş bir ambiyans yakalıyor. Sıcak hava çıkışının ön yüzeyde bulunduğu şöminede aşırı ısınmayı engelleyen bir sistem de var. Ürünün en ucuz elektrikli şömine çeşitlerinden biri olduğunu da belirtmeliyiz.

5. İnce ve uzun tasarımıyla eviniz daha modern görünsün: Çağlar Şömine Elektrikli Şömine

Son derece şık görünen Çağlar Şömine Elektrikli Şömine, en özel evlerin tamamlayıcısı olmayı vadediyor. 1500 Watt'lık ısıtma gücü sağlayan ürün, uzaktan kumandasıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Yüksek sıcaklık ayarının yanı sıra güvenli kullanım mekanizması da bulunan ürünün fanı üst kısmında yer alıyor.

3D alev yansımasıyla sıcacık bir esinti yaratan ürün, siyah cam yüzeyiyle evinize modern bir dokunuş katmaya aday. Üstelik zaman ayarı sayesinde büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca sıcaklıktan bağımsız olarak ses ve alev efekti de sunuyor. Ürünün dokunmatik paneli olduğunu da es geçmeyelim!

6. Minik boyutuyla her mekâna rahatlıkla uyum sağlayan: Blys Mini Elektrikli Şömine

Blys Mini Elektrikli Şömine; nostaljinin ve modernizmin harmanlandığı, harika bir ürün. 1800 Watt'lık maksimum ısıtma gücüne sahip üründe iki sıcaklık ayarı bulunuyor. Güvenli kullanım açısından geliştirilen ayarlanabilir termostat sistemi olası kazaların önüne geçiyor. Böylece devrilme ve çarpma gibi durumlara bağlı sorunlar ortadan kalkıyor.

Yüksekliği 40 santimetre olan ürünün kontrol düğmeleri arkada yer alıyor. Sıcak hava çıkışını şöminenin altındaki ızgaralı alan sağlıyor. Tabanda yer alan ayaklar ise şöminenin ısıyı yere değil, havaya vermesine yardımcı oluyor.

7. Zarif tasarımıyla evinize çok yakışacak: TURBRO Kızılötesi Elektrikli Şömine Isıtıcı

Özenle tasarlanmış, ince ve ergonomik bir gövdeye sahip TURBRO Kızılötesi Elektrikli Şömine'de dört adet yüksek ayak bulunuyor. Mat siyah görünümü ve sade stiliyle her eve rahatlıkla uyum sağlayabilecek ürün, aşırı ısınmaya karşı korumalı. Güvenliğini CSA sertifikasıyla kanıtlayan şömineyi tercih ederek evinizin güvenliğini sağlamanız mümkün.

1500 Watt'lık ısıtıcıda hoş bir görsel şölen yaratarak evinizin havasını değiştirecek 3D ateş efekti bulunuyor. Bu özelliği ısıtıcıyı açmadan da kullanarak aydınlık ve romantik bir ambiyans oluşturabilirsiniz. Ürünün odanızı anında ısıtacağını da belirtelim!

8. Göz alıcı metalik çerçevesiyle: Tek Tes Dekoratif Elektrikli Dikey Şömine

Dikey formuyla listedeki diğer şömine modellerinden ayrılan Tek Tes Dekoratif Elektrikli Dikey Şömine'ye göz atmadan geçmeyin! 900 ve 1800 Watt'lık iki adet ısı kademesi bulunan ürün, siyah ve metalik olmak üzere iki renkli bir çerçeveye sahip. Bu kontrast sayesinde modern bir hava yakalayan şöminenin fan bölümü altta bulunuyor.

Termostat özelliğiyle güvenliğinizi sağlayan ürünü uzaktan kumandayla kontrol etmeniz mümkün. Ayrıca ürünün alev efektini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evinizin atmosferine uygun bir görünüm oluşturmak için uzaktan kumandadan yardım alabilir, konforunuzdan ödün vermeden hoş bir ortam yaratabilirsiniz.

9. Şık ve portatif: CROMMAC Elektrikli Şömine

CROMMAC Elektrikli Şömine'yi altında yer alan tekerlekler sayesinde dilediğiniz her yere kolaylıkla taşımanız mümkün. Elektrikli şömine, küçük ölçülerine rağmen 3000 Watt'lık güçlü ısıtıcı fanı sayesinde 15-20 metrekarelik bir alanı rahatlıkla ısıtabilir. Ürünün termostat ayarını kullanarak ortam sıcaklığını dilediğiniz gibi kontrol edebilir, ısı dengesini rahatlıkla sağlayabilirsiniz.

Yüksek ısıtma gücüne sahip olduğu için ürünü sadece ev ve ofis gibi kapalı alanlarda değil; sera, kış bahçesi, fabrika, restoran ve atölye gibi alanlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Elektrikli şömineyi kuruluma gerek kalmadan sadece prize takarak çalıştırabilirsiniz.

10. Bluetooth özelliğiyle evinizin vazgeçilmezi olacak: Flameline ZDT-80 Elektrikli Şömine

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Minimal boyutuyla her odaya yakışacak Flameline ZDT-80 Elekriklik Şömine ise listenin son ürünü. Klasik bir şömineyi andıran görünümünün aksine modern ve teknolojik dokunuşlarla zenginleştirilen üründe yok yok. 1000 ve 2000 Watt olmak üzere iki kademeli ısı çıkışı sağlayan ürün, pek çok türden müzik çalmasının yanı sıra meşe odunu çıtırtısı efektiyle hoş bir ambiyans yakalıyor.

Touch panel, uzaktan kumanda, Bluetooth ve 3D odun efektiyle zenginleştirilmiş bir sisteme sahip. Loş aydınlatmasıyla rahat bir ortam sunan elektrikli şömine nasıl çalışır, diye merak ediyorsanız hemen cevaplayalım: Ürünü monte ettikten sonra dokunmatik ekrandan gerekli ayarları yaparak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz!