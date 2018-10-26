Hem kırışıklıktan hem de yüz tüylerinden kurtulacaksınız! İşte etkili 2 maske tarifi

KIRIŞIKLIK KARŞITI KREM TARİFİ

2 çay kaşığı vazelin, 1 çorba kaşığı badem ya da zeytinyağı, 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 adet olgun avokado. Vazelini yumuşayıncaya kadar birkaç saniye ısıtın. Tüm malzemeleri ekleyip homojen bir kıvam alana dek karıştırın. Kapalı bir kavanoza koyup çalkalayın. Ve 5 dakika bekletin. Temizlenmiş yüze masaj yaparak uygulayın. 30 dakika bu şekilde bekletip temizleyin.

YÜZ TÜYLERİNDEN ARINMAK İÇİN

2 tepeleme tatlı kaşığı un, 1/4 tatlı kaşığı zerdeçal tozu, 3-4 tatlı kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı. Tüm malzemeleri bir kasede toplayın ve kalın bir macun elde etmek için iyice karıştırın. Yağlı sarı bir kitle gibi görünmelidir. Macunu temiz yüzünüze uygulayın, göz çevresinden kaçının. 10 dakika bekletin. Kurumuş maskeyi yavaşça ovalayın. İşiniz bittiğinde yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve yumuşak bir havluyla kurulayın.

Sadece 10 dakika içinde büyük bir fark göreceksiniz!

YAŞLANMAYA KARŞI MAYA MASKESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN

